Взирая на солнце, прищурь глаза свои, и ты смело разглядишь на нем пятна.
Козьма Прутков
В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

Власти утвердили новую инвестпрограмму «РКС-Тамбов» до 2036 года: ключевые проекты снова переносятся

Власти утвердили новую инвестпрограмму «РКС-Тамбов» до 2036 года: ключевые проекты снова переносятся

Вчера, 20:58
В Тамбовской области утверждена обновлённая инвестиционная программа «РКС-Тамбов» по развитию системы водоотведения города. Приказ подписало региональное министерство ТЭК и ЖКХ. Как пишет деловое издание «Вердикт», новая программа действует до 2036 года и пришла на смену прежней, рассчитанной лишь до 2025-го.

Главное отличие — объём инвестиций. Если раньше планировалось вложить 1,2 млрд рублей, то теперь сумма увеличена более чем втрое и составляет 4,35 млрд рублей без НДС.

Однако, как отмечает «Вердикт», большинство крупных проектов фактически перенесены из прежней программы: значительная часть работ не была завершена в срок, а их реализация растянута на годы вперёд.

Так, реконструкция коллектора по улице Ленинградской должна была завершиться в 2025 году, теперь срок перенесён на конец 2026-го. Коллектор на Набережной, ставший символом затянувшихся ремонтов, также вошёл в новую программу, причём его стоимость выросла с 754,8 млн до 823,2 млн рублей.

Расходы на модернизацию очистных сооружений на Чумарсовской выросли почти на 240 млн рублей, а реконструкция нескольких канализационных насосных станций перенесена на более поздний срок и подорожала более чем в четыре раза.

В новой программе появились и новые ориентиры: в 2027 году планируется завершить строительство коллектора Глинная – Энгельса/К. Маркса и реконструкцию сети по улице Николая Вирты. В период 2030–2036 годов предполагается модернизация сети от Тамбов-4 до улицы Гастелло.

По итогам анализа «Вердикт» делает вывод, что несмотря на регулярные срывы сроков, критику властей и хронические проблемы с исполнением обязательств, «РКС-Тамбов» уверенно планирует свою работу на десятилетия вперёд. А вот насколько реальными окажутся эти планы — покажет время: предыдущая программа была выполнена лишь частично.
«Вердикт»: ремонт коллектора на Набережной снова задерживается — сроки выпо ...

Власти Тамбовской области утвердили программу развития общественного трансп ...

В Тамбове снова перенесли сроки открытия перекрёстка Карла Маркса и Пензенс ...

Депутаты утвердили изменения в бюджет Тамбова на 2025 год

Новые три подрядчика приступили к ремонту канализационного коллектора на На ...

В 2012 году РКС реализуют инвестиционную программу в объеме 3 млрд. рублей



В Тамбовской области завершили ремонт моста через Пичаевку — движение откроют в ближайшие дни

Вчера, 15:03
0
На оперативном совещании в Правительстве Тамбовской области сегодня сообщили о завершении ремонта моста через Пичаевку — важного объекта, по которому проходят маршруты ко всем социальным учреждениям Пичаево. Глава региона Евгений Первышов уточнил у своего заместителя Владислава Ставицкого,

В Тамбовской области пресекли крупнейший канал поставки нелегальных электронных сигарет

Вчера, 13:01
0
Полиция Тамбовской области выявила и пресекла крупный канал ввоза в регион немаркированных электронных сигарет, которые доставлялись из Москвы под видом бытовой техники. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, стоимость изъятой продукции превысила 126,5 млн рублей. Во время

В Тамбове заведующую аптечным пунктом уволили за утрату доверия после дела о взятке

Вчера, 12:00
0
Прокуратура Октябрьского района Тамбова выявила коррупционную схему в одном из городских медицинских учреждений. Проверка показала, что заведующая аптечным пунктом, которая одновременно возглавляла комиссию по закупкам, ещё в 2021 году получила взятку — 117,5 тысячи рублей. По данным надзорного

В Рассказове на суд отправили дело о жестоком нападении на продавцов магазина: в погроме участвовали двое мужчин

7 декабря 2025
0
В Рассказово завершено расследование дела о резонансном мартовском нападении на продавцов и их родственников возле продуктового магазина. Межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в суд. По версии следствия, вечером в марте 2024 года двое местных жителей,

Прокуратура помогла 64-летней тамбовчанке вернуть деньги, переведённые мошенникам

7 декабря 2025
0
Прокуратура Советского района Тамбова добилась в суде взыскания денежных средств, которые 64-летняя жительница города потеряла после телефонного мошенничества. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Неизвестный позвонил женщине и под видом «выгодного

В Тамбовской области к «Пушкинской карте» присоединились частные кинотеатры и Державинский университет

6 декабря 2025
0
Министр культуры Тамбовской области Юрий Голубев сообщил, что регион продолжает расширять участие учреждений в программе «Пушкинская карта». Недавно к ней присоединились четыре частных кинотеатра, а также Державинский университет. Таким образом, в проекте теперь участвуют все областные и

Юный тамбовчанин получил награду Следственного комитета за спасение девушки

6 декабря 2025
0
В Следственном комитете Российской Федерации состоялась торжественная церемония, посвящённая Дню Героев Отечества, который отмечается 9 декабря. На ней чествовали детей и подростков со всей страны, проявивших смелость и самоотверженность. Среди награждённых оказался и 16-летний житель Тамбовской

«Вердикт»: ремонт коллектора на Набережной снова задерживается — сроки выполнения работ больше не называют

6 декабря 2025
0
Деловое издание «Вердикт» проверило, выполняет ли «РКС-Тамбов» обещания об ускорении реконструкции коллектора на Набережной. Вывод предсказуем: проект, начатый ещё в 2022 году и оценённый более чем в 800 млн рублей, снова выбился из графика. Напомним, в сентябре директор «РКС-Тамбов» Ксения

Евгений Первышов встретился с тамбовскими добровольцами в День волонтёра

5 декабря 2025
0
5 декабря в России отмечают День волонтёра — праздник людей, которые бескорыстно помогают другим и делают значимые дела для своей страны и своих сообществ. В этот день глава Тамбовской области Евгений Первышов встретился с активистами региона и поблагодарил их за вклад в развитие добровольческого

В Тамбове вручили премию «Юрист года»: на одной сцене — ведущие юристы региона и молодые специалисты

5 декабря 2025
0
Сегодня в здании Правительства Тамбовской области состоялась торжественная церемония вручения региональной юридической премии «Юрист года». Мероприятие приурочено сразу к двум датам — Дню юриста и 20-летию создания Ассоциации юристов России и её тамбовского отделения. Впечатлениями поделились

В Сампурском районе возбуждено уголовное дело о хищении 11 млн рублей, выделенных на ремонт Сатинской школы

5 декабря 2025
0
В Тамбовской области расследуют уголовное дело о хищении бюджетных средств, предназначенных для капитального ремонта Сатинской средней школы по нацпроекту «Молодёжь и дети». Как сообщили в прокуратуре Сампурского района, следствие установило: в 2025 году представитель подрядной организации присвоил

Ушел из жизни бывший глава Тамбовского района

5 декабря 2025
0
Администрация и Совет депутатов Тамбовского округа сообщили о смерти бывшего главы района Василия Фомича Семченко. Он ушёл из жизни 4 декабря после тяжёлой и продолжительной болезни на 80-м году.

Глава региона обсудил с президентом Паралимпийского комитета РФ развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО

4 декабря 2025
0
Сегодня, 4 декабря, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов провёл рабочую встречу с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Рожковым. Основная тема обсуждения — развитие адаптивного спорта в регионе и реализация программы спортивной реабилитации для участников специальной военной

В Нижнеспасском подключили к газу Вечный огонь в честь Дня неизвестного солдата

4 декабря 2025
0
В среду, 3 декабря, в День неизвестного солдата в селе Нижнеспасское Рассказовского округа зажгли обновлённый Вечный огонь — теперь он работает от сетевого газоснабжения. Подключение стало возможным благодаря всероссийскому проекту Газпрома «Храним огонь Победы», сообщили в региональных газовых

«РКС-Тамбов» требуют взыскать 28 млн рублей за ущерб реке Паника: дело рассматривает арбитраж

4 декабря 2025
0
В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается разбирательство по иску прокуратуры к ООО «РКС-Тамбов». Надзорное ведомство требует взыскать с ресурсоснабжающей компании 28,2 млн рублей за загрязнение реки Паника. Иск подан в интересах Российской Федерации — в лице Центрально-Чернозёмного

Начальник УМВД по Тамбовской области Николай Скоков покинул должность

4 декабря 2025
0
Генерал-майор полиции Николай Скоков освобождён от должности начальника УМВД по Тамбовской области. Информацию об этом «Вердикту» подтвердили в региональном управлении МВД. На официальном сайте ведомства руководителем теперь числится полковник полиции Алексей Соломатин, ранее занимавший пост

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

3 декабря 2025
0
В селе Новоникольское Мичуринского муниципального округа состоялось торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски рядовому, кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову, героически погибшему в зоне проведения специальной военной операции.

В Тамбове обсудили создание доступной среды: выполнено 70% мероприятий резолюции прошлого года

3 декабря 2025
0
В правительстве Тамбовской области прошёл круглый стол, посвящённый вопросам доступной среды и реабилитации людей с ограниченными возможностями. Мероприятие приурочили к Международному дню инвалидов и провёл его уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Репин. Омбудсмен отметил, что в

Апелляция оставила в силе решение по делу о ремонте крыши музыкального института Рахманинова в Тамбове

3 декабря 2025
0
Как сообщает деловое издание «Вердикт», 19-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области по спору между подрядчиком ООО «Элбридж» и ТГМПИ им. С.В. Рахманинова. Апелляционная жалоба подрядчика отклонена, выводы первой инстанции признаны законными

129 тысяч рублей незаконной премии: дело бывшего главы Минздрава направлено в суд

3 декабря 2025
0
Прокуратура Тамбовской области сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения региона. Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в конце 2024 года, руководя областным Минздравом, она подписала
