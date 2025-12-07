Власти утвердили новую инвестпрограмму «РКС-Тамбов» до 2036 года: ключевые проекты снова переносятся Комментариев: 0



По итогам анализа «Вердикт» делает вывод, что несмотря на регулярные срывы сроков, критику властей и хронические проблемы с исполнением обязательств, «РКС-Тамбов» уверенно планирует свою работу на десятилетия вперёд. А вот насколько реальными окажутся эти планы — покажет время: предыдущая программа была выполнена лишь частично. В Тамбовской области утверждена обновлённая инвестиционная программа «РКС-Тамбов» по развитию системы водоотведения города. Приказ подписало региональное министерство ТЭК и ЖКХ. Как пишет деловое издание «Вердикт», новая программа действует до 2036 года и пришла на смену прежней, рассчитанной лишь до 2025-го.Главное отличие — объём инвестиций. Если раньше планировалось вложить 1,2 млрд рублей, то теперь сумма увеличена более чем втрое и составляет 4,35 млрд рублей без НДС.Однако, как отмечает «Вердикт», большинство крупных проектов фактически перенесены из прежней программы: значительная часть работ не была завершена в срок, а их реализация растянута на годы вперёд.Так, реконструкция коллектора по улице Ленинградской должна была завершиться в 2025 году, теперь срок перенесён на конец 2026-го. Коллектор на Набережной, ставший символом затянувшихся ремонтов, также вошёл в новую программу, причём его стоимость выросла с 754,8 млн до 823,2 млн рублей.Расходы на модернизацию очистных сооружений на Чумарсовской выросли почти на 240 млн рублей, а реконструкция нескольких канализационных насосных станций перенесена на более поздний срок и подорожала более чем в четыре раза.В новой программе появились и новые ориентиры: в 2027 году планируется завершить строительство коллектора Глинная – Энгельса/К. Маркса и реконструкцию сети по улице Николая Вирты. В период 2030–2036 годов предполагается модернизация сети от Тамбов-4 до улицы Гастелло.По итогам анализа «Вердикт» делает вывод, что несмотря на регулярные срывы сроков, критику властей и хронические проблемы с исполнением обязательств, «РКС-Тамбов» уверенно планирует свою работу на десятилетия вперёд. А вот насколько реальными окажутся эти планы — покажет время: предыдущая программа была выполнена лишь частично.



