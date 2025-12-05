«Вердикт»: ремонт коллектора на Набережной снова задерживается — сроки выполнения работ больше не называют Комментариев: 0



Напомним, в сентябре директор «РКС-Тамбов» Ксения Абалина заявляла, что до 1 декабря 2025 года старый коллектор будет переподключён и затампонирован. Но, как выяснил «Вердикт» на месте, никаких признаков завершения работ нет — сроки в очередной раз оказались сорваны.



Это далеко не первая переносная дата. Первоначально завершение планировалось на осень 2023 года, затем — на конец 2024-го, позже — на май 2025-го. Потом «съехали» на июль. К сентябрю прозвучало новое обещание — декабрь, однако и оно не выполнено. Сейчас, как сообщает издание, новую дату реконструкции уже не называют.



Заместитель главы региона Евгений Зименко в ноябре подтвердил: «конкретный срок сдачи объекта не называется».



Вопрос поднимался и на пресс-конференции губернатора Евгения Первышова. Он заявил, что федеральный руководитель «РКС» лично обещал завершить ремонт в срок, но этого не произошло:



«Руководитель не сдержал своего слова… будем находить правовые механизмы, как с компанией работать», — сказал губернатор.



