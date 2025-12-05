Тамбов-информ - новости Тамбова и области

«Вердикт»: ремонт коллектора на Набережной снова задерживается — сроки выполнения работ больше не называют

Вчера, 12:04
«Вердикт»: ремонт коллектора на Набережной снова задерживается — сроки выполнения работ больше не называютДеловое издание «Вердикт» проверило, выполняет ли «РКС-Тамбов» обещания об ускорении реконструкции коллектора на Набережной. Вывод предсказуем: проект, начатый ещё в 2022 году и оценённый более чем в 800 млн рублей, снова выбился из графика.

Напомним, в сентябре директор «РКС-Тамбов» Ксения Абалина заявляла, что до 1 декабря 2025 года старый коллектор будет переподключён и затампонирован. Но, как выяснил «Вердикт» на месте, никаких признаков завершения работ нет — сроки в очередной раз оказались сорваны.

Это далеко не первая переносная дата. Первоначально завершение планировалось на осень 2023 года, затем — на конец 2024-го, позже — на май 2025-го. Потом «съехали» на июль. К сентябрю прозвучало новое обещание — декабрь, однако и оно не выполнено. Сейчас, как сообщает издание, новую дату реконструкции уже не называют.

Заместитель главы региона Евгений Зименко в ноябре подтвердил: «конкретный срок сдачи объекта не называется».

Вопрос поднимался и на пресс-конференции губернатора Евгения Первышова. Он заявил, что федеральный руководитель «РКС» лично обещал завершить ремонт в срок, но этого не произошло:

«Руководитель не сдержал своего слова… будем находить правовые механизмы, как с компанией работать», — сказал губернатор.

По наблюдениям «Вердикта», техника на набережной время от времени появляется, но темпы явно не соответствуют масштабам задачи. Один из депутатов ранее предположил, что реконструкция завершится не раньше осени 2026 года. Сейчас эта оценка выглядит наиболее реалистичной.
