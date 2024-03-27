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«РКС-Тамбов» не успевает в срок отремонтировать коллектор на Набережной
27 марта 2024
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Ремонт большого старого коллектора на набережной в Тамбове снова затягивается. Согласно заявлению «РКС-Тамбов», новый срок окончания работ намечен на конец 2024 года, с началом строительно-монтажных работ в апреле.
Ремонт проводится на коллекторе диаметром 1000 мм и длиной 2,8 километра с начала ноября 2022 года за сумму 664,4 миллиона рублей. Изначально «РКС-Тамбов» обещала завершить работы в октябре прошлого года, однако процесс затянулся из-за неожиданных препятствий, таких как обнаружение объекта археологического наследия и подземных коммуникаций, не отраженных в схемах. Это потребовало корректировки проектной документации, изменения способа прокладки трубы и перепрохождения государственной экспертизы.
Недавно коллектор снова привлек внимание, когда над ним провалился грунт, а школьник упал в образовавшуюся трещину. Парень лишь получил ушибы грудной клетки и стресс, но его успели спасти за минуту до углубления обвала.
Кроме того, «РКС-Тамбов» также занимается ремонтом коллектора на Тамбовском Арбате и обещает завершить его к концу апреля.
Фото: «Блокнот Тамбов»
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