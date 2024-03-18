Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Мудрость подобна черепаховому супу – не всякому доступна.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбовской области подвели итоги выборов Президента РФ

В первый день выборов в Тамбовской области проголосовали свыше 40% избирателей

Россельхозбанк выступил на совещании по подготовке к проведению весенних полевых работ

При строительстве ФОКа «пропали» 50 млн бюджетных рублей

Мичуринское отделение «РСВА» продолжает военно-патриотическую работу

Поздравляем с Днем защитника Отечества

В Мичуринске прошли мероприятия посвященные 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нарушении прав жильцов в Тамбове

Центр управления регионом получает рекордное количество жалоб на состояние дорог

В Тамбове предлагают создать полноценный планетарий

В некоторых домах Тамбова из-за отключения электричества замерзла система отопления

Администрация Тамбова предлагает приватизировать «Тамбовский Центральный Рынок»

» » На ул. Набережная в Тамбове подросток провалился в коллектор

На ул. Набережная в Тамбове подросток провалился в коллектор

Вчера, 09:32
Комментариев: 0
Версия для печати
На ул. Набережная в Тамбове подросток провалился в коллектор Аварийный коллектор на Набережной, который находится под ответственностью компании "РКС-Тамбов", стал источником не только неприятного запаха и потока нечистот, о чем жители Тамбова сообщали ранее, но и привел к происшествию, которое, к счастью, обошлось без серьезных травм, но могло иметь более серьезные последствия.

17 марта подросток провалился в яму на склоне возле ТЦ "Рио", которая образовалась в земле из-за проблем с аварийным канализационным коллектором в этом месте. Позднее выяснилось, что размыв грунта произошел из-за этого аварийного коллектора. Подросток не мог выбраться самостоятельно из ямы из-за ее глубины, а края продолжали обваливаться. Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение для его спасения. По счастливой случайности пострадавший лишь получил ушиб грудной клетки и отказался от медицинской помощи.

На место происшествия также прибыл прокурор Ленинского района города Тамбова Владимир Бесчётнов. Прокуратура проведет проверку.

Напомним, что канализация и система водоснабжения города были переданы в концессию компании "РКС" в 2020 году. Работы по ремонту коммунальных систем, находящихся в зоне ответственности компании, и строительство новых объектов в рамках концессионной программы время от времени вызывают серьезные вопросы как по срокам реализации, так и по качеству. Кроме того, сама программа периодически подвергается изменениям.

Фото: Тамбовский репортер
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Реконструкция коллектора на тамбовской набережной начнётся 7 ноября

Коллектор на ул. Фабричной обещают заменить лишь к сентябрю

В Тамбове на Набережной отремонтировали коллектор

На набережной в новом месте провалился коллектор

В Тамбове под землю провалился «Камаз»



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Мичуринске продолжается увековечивание памяти героев СВО

Вчера, 15:29
0
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» одним из главных направлений в своей работе считает увековечивание памяти погибших воинов. С этой целью по г. Мичуринску и Мичуринскому МО устанавливаются мемориальные

На ул. Набережная в Тамбове подросток провалился в коллектор

Вчера, 09:32
0
Аварийный коллектор на Набережной, который находится под ответственностью компании "РКС-Тамбов", стал источником не только неприятного запаха и потока нечистот, о чем жители Тамбова сообщали ранее, но и привел к происшествию, которое, к счастью, обошлось без серьезных травм, но могло иметь более

Екатерина Мовчан стала уполномоченным по защите прав предпринимателей

Вчера, 09:29
0
Екатерина Мовчан назначена на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей Тамбовской области. Соответствующий документ подписал Глава региона Максим Егоров. Ее кандидатуру рекомендовал координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, а также утвердил

В Тамбове хотят заключить концессию на управление электросетевым хозяйством

Вчера, 09:22
0
Проект решения о заключении концессионного соглашения на управление электросетевым хозяйством города без проведения конкурса до 2030 года был внесен на рассмотрение Тамбовской городской Думы. Об этом сообщил депутат и председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы, член фракции КПРФ Артём

В Тамбовской области подвели итоги выборов Президента РФ

18 марта 2024
0
В Тамбовской области подвели итоги выборов Президента РФ, явка составила 77%.

Мичуринский университет вошел во Всероссийскую Книгу Почёта

17 марта 2024
0
Мичуринский государственный аграрный университет получил признание и был включён в Федеральный реестр "Всероссийская Книга Почёта" по рекомендации администрации города Мичуринска в Тамбовской области.

В школах запустили классные часы о обращении с отходами

16 марта 2024
0
В школах региона началась серия классных часов, посвященных теме правильного обращения с отходами. Накануне учащиеся 6-7 классов средней общеобразовательной школы №1 города Моршанска активно участвовали в этих занятиях.

В первый день выборов в Тамбовской области проголосовали свыше 40% избирателей

16 марта 2024
0
По информации, полученной от пресс-службы избирательной комиссии Тамбовской области, на момент 20:00 15 марта явка избирателей на выборах Президента Российской Федерации составила 40,39%, что составляет 315 651 проголосовавшего избирателя.

Отменено постановление о прекращении уголовного дела о телефонном мошенничестве

16 марта 2024
0
Решение Рассказовского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении 19-летнего жителя города Тамбова, обвиняемого в совершении трёх случаев мошенничества по статье 159 часть 2 Уголовного кодекса РФ, было оспорено прокуратурой. В результате этих преступлений потерпевший понес ущерб на

Росприроднадзор требует от администрации Тамбова 76 млн рублей за ущерб от незаконной свалки

15 марта 2024
0
Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора выслало претензионное письмо в тамбовскую администрацию, требуя добровольно возместить ущерб почвам, поврежденным незаконной свалкой на улицах Авиационная и Бастионная.

В Тамбовской области выборы проходят в штатном режиме

15 марта 2024
0
За первые два часа голосования на выборах Президента РФ в Тамбовской области не было зафиксировано никаких инцидентов на избирательных участках. Согласно отчету регионального Центра общественного наблюдения на 10:00 15 марта, отмечается, что процесс голосования в регионе проходит в обычном режиме.

В Тамбове выкупили ещё один дом-памятник

14 марта 2024
0
В департаменте по госохране объектов культурного наследия Тамбовской области подтвердили, что ещё один памятник истории был продан на аукционе за 1,9 миллиона рублей. Этот памятник истории представляет собой дом №13 по улице Лермонтовской, разрушенное здание, расположенное в историческом центре

Суд встал на сторону гарантирующего поставщика в споре с «Россетями»

14 марта 2024
0
Арбитражный суд отклонил исковые требования ПАО «Россети Центр» в отношении «Тамбовской сетевой компании» о взыскании «необоснованного обогащения» на сумму полумиллиарда рублей и в отношении «Тамбовской областной сбытовой компании» о взыскании почти миллиарда рублей.

Компания «Компьюлинк» задолжала «Газпрому» десятки миллионов рублей

14 марта 2024
0
Компания "Компьюлинк инфраструктура ТО" оказалась в центре скандала из-за невозможности оплаты потребляемой энергии. Филиал "Газпрома" в Тамбовской области, ООО "Газпром межрегионгаз Тамбов", подал три иска в арбитражный суд, требуя компенсацию за потребленный газ на сумму более 54,7 млн рублей.

В Тамбове водитель без прав сбил женщину на пешеходном переходе

14 марта 2024
0
Ужасное дорожно-транспортное происшествие произошло в западной части города Тамбова на улице Гастелло возле дома № 54, где на пешеходном переходе автомобиль "Фольксваген Поло", управляемый нетрезвым мужчиной 1985 года рождения, сбил женщину 1958 года рождения. Пострадавшую доставили в городскую

Россельхозбанк выступил на совещании по подготовке к проведению весенних полевых работ

13 марта 2024
0
В Правительстве Тамбовской области состоялся агропромышленный форум «Весенний сев 2024», посвящённый подготовке к проведению весенних полевых работ. В обсуждении актуальных вопросов сферы сельского хозяйства приняли участие представители органов власти, главы районов, руководители и специалисты

Прокуратура защитила права ребенка-инвалида на охрану здоровья

13 марта 2024
0
В ходе надзорной деятельности прокуратуры Октябрьского района города Тамбова был обнаружен факт необеспечения несовершеннолетней, страдающей заболеванием нервной системы, необходимым лекарственным препаратом.

В Тамбовской области увеличилось число заболевших ОРВИ

13 марта 2024
0
На протяжении недели с 4 по 10 марта в Тамбовской области отмечено увеличение числа заболевших ОРВИ. Обратились за медицинской помощью 3991 человек, что на 4% больше, чем на предыдущей неделе, но в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тамбовчанам пообещали, что у видеть закупленные в прошлом году автобусы они смогут в марте

13 марта 2024
0
В прошлом году осенью завершились торги на приобретение новых автобусов для Тамбова и других муниципалитетов области. Компания «Волгабус Групп» выиграла эти торги.

Администрация расторгла концессию с «Компьюлинк Инфраструктура ТО» в Тамбове

12 марта 2024
0
Власти Тамбова приняли решение расторгнуть концессионное соглашение с поставщиком ресурсов ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», об этом стало известно на общегородском совещании 11 марта. Дополнительное соглашение о прекращении концессии, которая была заключена в 2017 году между «Компьюлинком»,

На срочный ремонт дороги в областном центре выделят 500 млн рублей

12 марта 2024
0
Глава Тамбовской области Максим Егоров совместно со своим заместителем Евгением Зименко проехал по дороге «Тамбов-Шацк» и сделал видеозапись. Это произошло на фоне жалоб автолюбителей региона на плохое состояние дорог. В настоящее время на участках этой трассы проводится ямочный ремонт, а в
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, белгород, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги