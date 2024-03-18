На ул. Набережная в Тамбове подросток провалился в коллектор Комментариев: 0



17 марта подросток провалился в яму на склоне возле ТЦ "Рио", которая образовалась в земле из-за проблем с аварийным канализационным коллектором в этом месте. Позднее выяснилось, что размыв грунта произошел из-за этого аварийного коллектора. Подросток не мог выбраться самостоятельно из ямы из-за ее глубины, а края продолжали обваливаться. Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение для его спасения. По счастливой случайности пострадавший лишь получил ушиб грудной клетки и отказался от медицинской помощи.



На место происшествия также прибыл прокурор Ленинского района города Тамбова Владимир Бесчётнов. Прокуратура проведет проверку.



Напомним, что канализация и система водоснабжения города были переданы в концессию компании "РКС" в 2020 году. Работы по ремонту коммунальных систем, находящихся в зоне ответственности компании, и строительство новых объектов в рамках концессионной программы время от времени вызывают серьезные вопросы как по срокам реализации, так и по качеству. Кроме того, сама программа периодически подвергается изменениям.



Фото: Тамбовский репортер Аварийный коллектор на Набережной, который находится под ответственностью компании "РКС-Тамбов", стал источником не только неприятного запаха и потока нечистот, о чем жители Тамбова сообщали ранее, но и привел к происшествию, которое, к счастью, обошлось без серьезных травм, но могло иметь более серьезные последствия.17 марта подросток провалился в яму на склоне возле ТЦ "Рио", которая образовалась в земле из-за проблем с аварийным канализационным коллектором в этом месте. Позднее выяснилось, что размыв грунта произошел из-за этого аварийного коллектора. Подросток не мог выбраться самостоятельно из ямы из-за ее глубины, а края продолжали обваливаться. Спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение для его спасения. По счастливой случайности пострадавший лишь получил ушиб грудной клетки и отказался от медицинской помощи.На место происшествия также прибыл прокурор Ленинского района города Тамбова Владимир Бесчётнов. Прокуратура проведет проверку.Напомним, что канализация и система водоснабжения города были переданы в концессию компании "РКС" в 2020 году. Работы по ремонту коммунальных систем, находящихся в зоне ответственности компании, и строительство новых объектов в рамках концессионной программы время от времени вызывают серьезные вопросы как по срокам реализации, так и по качеству. Кроме того, сама программа периодически подвергается изменениям.Фото: Тамбовский репортер



