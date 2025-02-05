В Тамбовской области создадут первую особую экономическую зону Комментариев: 0



Выбор Мичуринского округа обусловлен его выгодным расположением: вблизи крупного железнодорожного узла, федеральной трассы М6 «Каспий» и масштабного тепличного комплекса. Эти факторы делают территорию перспективной для привлечения инвестиций и реализации высокотехнологичных проектов.



Евгений Первышов подчеркнул, что создание ОЭЗ направлено на усиление технологической независимости агропромышленного комплекса в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Тамбовская область уже занимает ведущие позиции в производстве мясной продукции (3-е место в РФ), муки (2-е место) и сахара (4-е место). В 2024 году регион установил рекорд по урожаю сои — 536 тысяч тонн, что позволило войти в четвёрку крупнейших производителей страны.



Промышленный сектор области также показывает стабильный рост. В 2023 году индекс промышленного производства составил 113,2%, что выше средних показателей Центрального федерального округа и России в целом. Производственные объёмы увеличились на 21%, а более 30 инвестиционных проектов находятся в стадии реализации. В приоритете — развитие химической промышленности, оборонного комплекса, железнодорожного машиностроения и металлообработки. Общий объём инвестиций в промышленные проекты региона уже превышает 50 миллиардов рублей.



Развитие ОЭЗ позволит Тамбовской области укрепить позиции на инвестиционной карте России. Максим Решетников выразил готовность поддержать проект и помочь в подготовке необходимых документов. В 2025 году стартует новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», включающий инициативу по повышению инвестиционной активности.



Создание особой экономической зоны в Мичуринском округе станет драйвером регионального развития, обеспечивая привлечение новых капиталовложений, создание рабочих мест и стимулирование кооперации с ведущими предприятиями страны. Тамбовская область готовится к запуску первой особой экономической зоны (ОЭЗ), которая разместится на территории Мичуринского муниципального округа. Проект обсуждался на рабочей встрече в Москве между министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и врио главы региона Евгением Первышовым. Новая площадка, занимающая 126 гектаров, предложит инвесторам льготные условия и станет важным шагом в развитии промышленного и аграрного потенциала области.Выбор Мичуринского округа обусловлен его выгодным расположением: вблизи крупного железнодорожного узла, федеральной трассы М6 «Каспий» и масштабного тепличного комплекса. Эти факторы делают территорию перспективной для привлечения инвестиций и реализации высокотехнологичных проектов.Евгений Первышов подчеркнул, что создание ОЭЗ направлено на усиление технологической независимости агропромышленного комплекса в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Тамбовская область уже занимает ведущие позиции в производстве мясной продукции (3-е место в РФ), муки (2-е место) и сахара (4-е место). В 2024 году регион установил рекорд по урожаю сои — 536 тысяч тонн, что позволило войти в четвёрку крупнейших производителей страны.Промышленный сектор области также показывает стабильный рост. В 2023 году индекс промышленного производства составил 113,2%, что выше средних показателей Центрального федерального округа и России в целом. Производственные объёмы увеличились на 21%, а более 30 инвестиционных проектов находятся в стадии реализации. В приоритете — развитие химической промышленности, оборонного комплекса, железнодорожного машиностроения и металлообработки. Общий объём инвестиций в промышленные проекты региона уже превышает 50 миллиардов рублей.Развитие ОЭЗ позволит Тамбовской области укрепить позиции на инвестиционной карте России. Максим Решетников выразил готовность поддержать проект и помочь в подготовке необходимых документов. В 2025 году стартует новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», включающий инициативу по повышению инвестиционной активности.Создание особой экономической зоны в Мичуринском округе станет драйвером регионального развития, обеспечивая привлечение новых капиталовложений, создание рабочих мест и стимулирование кооперации с ведущими предприятиями страны.



