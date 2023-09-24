Участник боевых действий в Афганистане провел урок в школе Мичуринского района Комментариев: 0



В МБОУ Новоникольской СОШ с учениками 1 и 2 классов прошла беседа "Россия - моя Родина". Мероприятие провел член ММО ТО ООО «РСВА», участник боевых действий в Афганистане, сержант роты специального назначения, кавалер ордена ВДВ имени Маргелова, Воробьёв Сергей Алексеевич.



Сергей Алексеевич рассказал детям о своей службе в Афганистане, о трудностях и сложностях, с которыми столкнулись там русские солдаты. Немало слов было сказано о Кузнецове Н.А. Николай Анатольевич – наш земляк, уроженец Тамбовской области, герой Советского Союза, участник войны в Афганистане, командир группы 1-й роты 334-го отдельного отряда специального назначения. Будучи совсем молодым, он совершил великий подвиг, о котором не можем забыть ни мы, ни наши потомки.



Беседа прошла живо и интересно. Дети прочитали стихи, написали письмо солдату с благодарностью за мирное небо и свое счастливое детство.



Проведение подобных мероприятий имеет огромное значение, ведь никто не расскажет о Родине и ее защите лучше, чем ветераны боевых действий. Герои живут среди нас и молодое поколение должно знать их и брать с них пример.



ММО ТО ООО «РСВА» Патриотизм – это социальное чувство, осознанная любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к жертвам ради неё. Патриотизм предполагает чувство гордости за достижения и культуру своей Родины, при этом поддерживает желание сохранять национальный характер, культурные особенности и идентификацию себя с другими представителями своего народа, стремление защищать интересы Родины и своего народа. Если это чувство не привито молодому поколению, то такое общество обречено. В последнее время все очевиднее становится необходимость работы с подрастающим поколением в этом направлении. И члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации делают все возможное для формирования личности – патриота.В МБОУ Новоникольской СОШ с учениками 1 и 2 классов прошла беседа "Россия - моя Родина". Мероприятие провел член ММО ТО ООО «РСВА», участник боевых действий в Афганистане, сержант роты специального назначения, кавалер ордена ВДВ имени Маргелова, Воробьёв Сергей Алексеевич.Сергей Алексеевич рассказал детям о своей службе в Афганистане, о трудностях и сложностях, с которыми столкнулись там русские солдаты. Немало слов было сказано о Кузнецове Н.А. Николай Анатольевич – наш земляк, уроженец Тамбовской области, герой Советского Союза, участник войны в Афганистане, командир группы 1-й роты 334-го отдельного отряда специального назначения. Будучи совсем молодым, он совершил великий подвиг, о котором не можем забыть ни мы, ни наши потомки.Беседа прошла живо и интересно. Дети прочитали стихи, написали письмо солдату с благодарностью за мирное небо и свое счастливое детство.Проведение подобных мероприятий имеет огромное значение, ведь никто не расскажет о Родине и ее защите лучше, чем ветераны боевых действий. Герои живут среди нас и молодое поколение должно знать их и брать с них пример.ММО ТО ООО «РСВА»



