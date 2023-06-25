На этой неделе в Тамбовской области будет дождливо 0 На этой неделе в Тамбовской области ожидается значительное количество осадков. Если в прошлый раз дожди от циклонического вихря были неравномерными, то на данный момент влияние влажных южных циклонов будет намного более заметным.

Упавший шкаф насмерть придавил 4-летнего ребенка 0 В Тамбове возбуждено уголовное дело в связи с гибелью четырехлетнего ребенка. На ребенка упал шкаф. Инцидент произошел, когда мальчик находился у своего отца.

В Тамбовской области строят 104 многоквартирных дома 0 В Тамбовской области в настоящее время возводятся 104 многоквартирных дома общей площадью 624,6 тысячи квадратных метров. Планируется, что строительство будет завершено в период с 2023 по 2027 годы. Этим проектом занимаются 45 строительных компаний.

Ремонт дороги в селе Бондари привел к подтопление жилых домов 0 Жители села Бондари обратились в прокуратуру с жалобой на проблему подтопления их домов талой водой, которая образовалась на одной из улиц.

В Тамбовской области строят четыре школы 0 В рамках реализации нацпроекта «Образование» в Тамбовской области активно ведется строительство четырех новых школ, как было объявлено на совещании, проведенном Главой региона Максимом Егоровым для обсуждения хода работ по нацпроектам.

В Никифоровском округе произошло ДТП со смертельным исходом 0 На трассе Р-22 "Каспий" в Никифоровском округе произошло серьезное дорожное происшествие. Водитель, 32-летний мужчина, управляющий автомобилем "Лада Веста", двигался со значительной скоростью и столкнулся с отбойником. Представители Госавтоинспекции Тамбовской области сообщили, что в момент аварии

Тамбовский производитель мясной продукции почти год не выплачивал работникам зарплату 0 Расследование, проводимое следователями в Тамбовской области, привело к восстановлению нарушенных трудовых прав работников и полному погашению задолженности по оплате труда со стороны работодателя.

На Новой Ляде вышел из строя насос на водонапорной башне 0 25 июня в рабочем поселке Новая Ляда произошла непредвиденная ситуация, связанная с возгоранием погружного насоса на одной из водонапорных башен. Из-за этой неисправности несколько домов остались без водоснабжения на следующих улицах: Октябрьская, 2-Майская, 3-Майская, 2-Набережная и на участке

Реализация концессии по водоснабжению и водоотведению в Тамбове снова проходит с нарушением сроков 0 23 июня состоялось заседание рабочей группы в администрации города Тамбова, посвященное мониторингу исполнения концессионным обществом ООО "РКС-Тамбов" условий концессионного соглашения относительно объектов холодного водоснабжения и водоотведения в Тамбове за 2022 год.

В Тамбовской области отменены вечерние массовые мероприятия 0 В свете напряженной обстановки в других регионах России, в Тамбовской области было принято решение об отмене всех запланированных вечерних массовых мероприятий, включая школьные выпускные, которые должны были состояться сегодня, 24 июня. Информацию о таком решении озвучил Максим Егоров.

Число пострадавших от взрыва на пороховом заводе в Котовске выросло до 14 0 Согласно новым данным, в результате взрыва на Тамбовском пороховом заводе пострадали 14 человек. Пятеро из них несчастным случаем погибли.

Роспотребнадзор признал все пляжи области безопасными для купания 0 Результаты анализов воды в водоёмах, расположенных на пляжах Тамбовской области, не вызвали никаких нареканий со стороны Роспотребнадзора. По оценке специалистов, все эти водоёмы безопасны для купания.

Гендиректор ООО УК «Новый век» может оказаться на скамье подсудимых 0 Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров получил ответ от прокуратуры Октябрьского района города Тамбова по поводу обращения жильцов дома № 82 на Мичуринской улице.

Ушел из жизни завкафедрой истории и философии ТГТУ 0 В Тамбове скончался известный ученый-историк, профессор и доктор исторических наук Анатолий Слезин. Ему было 59 лет. Он занимал должность заведующего кафедрой "История и философия" в Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ) с 2001 года.

Полиция проводит проверку «Токаревской птицефабрики» насчет загрязнения пруда 0 В настоящее время проводится проверка деятельности ОАО «Токаревская птицефабрика» МОМВД России «Мордовский» по возможным признакам состава преступления, предусмотренного ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Информацию о проведении проверки предоставили члены Межрегиональной экологической организации

В Тамбове на перекрестке улиц Мичуринская и Пролетарская изменилась схема дорожного движения 0 На перекрестке улиц Мичуринская и Пролетарская в городе Тамбове произошли изменения в схеме дорожного движения. С начала июня текущего года запрещено осуществлять левый поворот на улицу Пролетарскую в направлении Комсомольской площади, если вы движетесь по улице Мичуринская.

В Тамбовской области дан старт избирательной кампании 0 В текущем году состоятся муниципальные выборы в 23 округах Тамбовской области. Официальный старт избирательной кампании был объявлен региональным избирательным комитетом.

Началась подготовка к расчистке реки Цны 0 В Тамбовской области в настоящее время воплощается региональный проект, ориентированный на сохранение уникальных водных объектов в рамках национального проекта "Экология". Как часть этой инициативы, ведется работа по очистке участков русла реки Цны в городе Тамбове и реки Мошляйки в поселке

В Котовске проверили состояние воздуха после пожара 0 Роспотребнадзор провел проверку санитарно-эпидемиологической обстановки в Котовске в связи с инцидентом, произошедшим на Тамбовском пороховом заводе.

У Вечного огня в Тамбове зажгли свечи памяти 0 В день, который является Днем памяти и скорби, жители Тамбова присоединились к акции "Свеча памяти". Этот день отмечается 22 июня, и на протяжении 82 лет он напоминает нам о начале Великой Отечественной войны, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. Сегодня по всей стране проводятся