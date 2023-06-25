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В Тамбовской области строят 104 многоквартирных дома
Сегодня, 09:23
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В Тамбовской области в настоящее время возводятся 104 многоквартирных дома общей площадью 624,6 тысячи квадратных метров. Планируется, что строительство будет завершено в период с 2023 по 2027 годы. Этим проектом занимаются 45 строительных компаний.
К настоящему моменту уровень доступности жилья на душу населения в Тамбовской области значительно повысился. В 2021 году этот показатель составлял 33,6 квадратных метра на человека, а в 2022 году он уже достиг отметки в 34 квадратных метра. Эти цифры превышают средние значения в Центральном федеральном округе (29 квадратных метров) и в России в целом (28,2 квадратных метра).
Участие Тамбовской области в федеральном проекте "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" стимулирует развитие строительной отрасли. Рост жилищного строительства обеспечивается через программы государственной поддержки различных категорий населения и предоставление безопасных условий кредитования. Важно отметить, что сокращение сроков строительства и внедрение новых технологий также способствуют этому росту.
Помимо жилищного строительства, в новых микрорайонах активно развиваются инженерные коммуникации и автодороги. Федеральное финансирование для этих целей предоставляется по программе "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда".
Фото: tambov.gov.ru
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