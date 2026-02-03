|
Пожар после схода вагонов в Мичуринске локализован, поезда идут в обход станции Кочетовка
Сегодня, 10:20
В Тамбовской области удалось взять под контроль крупный пожар, возникший после схода грузового поезда на станции Кочетовка в Мичуринск. Как сообщил глава региона Евгений Первышов, огонь локализован, угрозы для жителей и городской инфраструктуры нет.
По уточнённым данным, возгорание затронуло 16 железнодорожных цистерн — 11 с бензином и пять с газом. За ночь площадь горения удалось сократить примерно до 50 квадратных метров, дальнейшее распространение пламени предотвращено. На месте продолжают работать пожарные расчёты, задействованы два пожарных поезда и десятки единиц спецтехники.
Власти подчёркивают, что пострадавших в результате происшествия нет. После окончательной ликвидации огня специалисты обследуют железнодорожные пути, чтобы определить степень повреждений и приступить к восстановлению движения по станции.
Пока же пассажирские и грузовые поезда следуют по изменённым маршрутам — в обход Кочетовки. По словам главы региона, железнодорожные службы стараются сократить задержки и вернуть движение к обычному графику как можно быстрее.
Напомним, авария произошла днём 4 февраля: на тупиковом пути станции сошли вагоны грузового поезда, после чего загорелись цистерны с топливом. Для координации действий экстренных служб был оперативно создан штаб, ситуацию региональные власти контролируют в режиме реального времени.
