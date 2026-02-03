Из-за аварии на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области задержаны восемь поездов 0 Железнодорожное сообщение в южном направлении оказалось нарушено после схода грузового поезда с бензином на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области. В результате инцидента задерживаются восемь пассажирских поездов, следующих через Воронеж, сообщили в РЖД. От графика отстают поезда

Тамбовский «Пигмент» вложит 2 млрд рублей в обновление производства 0 Крупнейший химический завод Тамбовской области — АО «Пигмент» — в 2026 году направит на модернизацию и развитие производства 2 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов. Объём инвестиций вырастет на треть по сравнению с 2025 годом, когда предприятие вложило 1,5 млрд рублей.

ТГУ имени Державина договорился о сотрудничестве с федеральным университетом Рио-де-Жанейро 0 Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина расширяет международное сотрудничество. Ректор ТГУ Павел Моисеев подписал договор о технологическом и научном сотрудничестве и обмене с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро. Документ был оформлен на площадке 13-го заседания

В Тамбовской области планируют повысить нормативы финансирования детсадов и школ 0 Власти Тамбовской области готовят изменения в систему финансирования образовательных организаций. Как стало известно деловому изданию «Вердикт», в Тамбовскую областную Думу внесён законопроект, предусматривающий увеличение региональных нормативов финансирования детских садов и школ. Согласно

Суд окончательно запретил объединение: активы изъяты, «Ланта» остаётся в госсобственности 0 Тамбовский областной суд подтвердил решение о запрете деятельности объединения, признанного экстремистским, и об изъятии его имущества в пользу государства. Таким образом, вступило в силу решение Октябрьского районного суда Тамбова, принятое ранее. Под запрет попала группа лиц, в которую входили

Плотину на Цне в Пригородном лесу Тамбова отремонтировали за 300 млн рублей и подготовили к паводку 0 Капитальный ремонт плотины на реке Цна в тамбовском Пригородном лесу завершён. На восстановление гидротехнического сооружения из бюджетов разных уровней было направлено около 300 млн рублей. Об этом на еженедельной планёрке в правительстве области сообщил министр экологии и природных ресурсов

«Коровка из Кореновки» подала апелляцию по делу о репутации после проигрыша в тамбовском суде 0 Компания «Ренна-Холдинг», известная в том числе по бренду «Коровка из Кореновки», не согласилась с решением Арбитражного суда Тамбовской области и подала апелляционную жалобу по делу о защите деловой репутации. Об этом сообщает издание «Абирег». Речь идёт о споре с учредителем сетевого издания

Реки и плотины под защитой: в Тамбовской области направят более 160 млн рублей на водные объекты 0 В 2026 году в Тамбовской области на работы, связанные с реками, прудами и гидротехническими сооружениями, направят более 160 млн рублей. Большая часть средств — около 140 млн — поступит из федерального бюджета. Деньги пойдут на расчистку русел, ремонт плотин и защиту населённых пунктов от паводков.

Жалобы на «скорую» дошли до правительства: власти пообещали изменить систему 0 Проблемы в работе скорой медицинской помощи, на которые в последнее время всё чаще жалуются жители Тамбовской области, были рассмотрены на оперативном совещании в региональном правительстве. Губернатор Евгений Первышов признал, что действующая система не справляется с задачами. По словам главы

Подозреваемых по делу об убийстве начальника Тамбовского РОВД оставили под стражей 0 Тамбовский областной суд подтвердил арест двух подозреваемых по делу об убийстве начальника Тамбовского районного отдела милиции Валерия Джураева, совершённом 26 лет назад. Апелляционная инстанция отказалась смягчить меру пресечения, оставив фигурантов под стражей. Защита и один из подозреваемых

В мичуринской школе возобновили встречи ветеранов и участников СВО с учащимися 0 С началом нового учебного полугодия в комнате Боевой славы возобновились встречи ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции с молодёжью. Первая в этом году беседа прошла с учениками 11 «Г» класса школы № 15. Гостями встречи стали представители войсковой части 67952 —

Ждать часами: тамбовчане всё чаще жалуются на работу скорой помощи 0 В Тамбовской области всё громче звучат жалобы на работу скорой медицинской помощи. Люди рассказывают о долгом ожидании врачей, сложностях с вызовами и ситуациях, когда помощь приезжает слишком поздно. По правилам, скорая должна приезжать в течение 20 минут в экстренных случаях и до двух часов —

Снег, морозы и заваленные тротуары: как Тамбов переживает непогоду и что обещают власти 0 Аномальные снегопады и резкое похолодание до −30 градусов серьёзно осложнили жизнь Тамбова. Дороги и тротуары заметает, техника не всегда успевает за осадками, а горожане массово жалуются на трудности с передвижением. Этим вопросам был посвящён прямой эфир главы администрации города Максима

Тамбовские правоведы выпустили книгу о том, как создаются законы в современной России 0 В издательстве «Проспект» вышла новая книга тамбовских исследователей — «Культура правотворчества в современной России: проблемы теории и практики». Её авторами стали Василий Трофимов и Владимир Самородов — юристы и преподаватели, много лет изучающие, как формируются законы и почему от этого

Снегопады и морозы: в Тамбове и области ввели усиленные меры из-за сложной погоды 0 Тамбов и вся область оказались во власти затяжных снегопадов и резкого похолодания. За последние сутки в ряде городов выпало до трети месячной нормы осадков, а синоптики предупреждают: в ближайшие дни температура может опуститься до −25 градусов и ниже. На фоне ухудшения погодных условий в

Заседание без пауз: облдума Тамбова приняла 22 решения и простилась с вице-спикером 0 Очередное заседание Тамбовской областной Думы 30 января прошло в рекордно сжатом формате — за 45 минут депутаты рассмотрели 22 вопроса повестки. Об этом рассказал главный редактор делового издания «Вердикт» Алексей Толмачёв, присутствовавший на заседании. Работа началась с награждения. Пятеро

В Тамбове бизнес и власть обсудили будущее экономики региона 0 В Тамбове состоялась стратегическая сессия Союза региональных объединений работодателей «Тамбовская областная Ассоциация промышленников и предпринимателей», объединившая представителей бизнеса и органов власти вокруг вопросов долгосрочного развития региона. Мероприятие прошло 30 января в ТГТУ на

СК не нашёл нарушений при ремонте путепровода в Мичуринске, но вопросы к расходам остались 0 Следственные органы ответили на обращение по поводу отдельных статей расходов при ремонте путепровода через железнодорожные пути на улице Лаврова в Мичуринске. Как сообщает сетевое издание «Блокнот Тамбов», проверка касалась исполнения контракта, который выполняло ООО «Стинэк». Одновременно спор по

Экс-глава студенческого профкома МичГАУ получила реальный срок за хищение стипендиальных денег 0 Бывшего председателя профсоюза студентов Мичуринского государственного аграрного университета приговорили к 3 годам колонии общего режима за хищение более 10 млн рублей, предназначенных для поддержки учащихся. Информацию о приговоре распространила прокуратура Тамбовской области. Следствие и суд

Тамбовские конники готовят всероссийский форум «Профи-Трот» в Казани 0 Специалисты из Тамбовской области участвуют в подготовке Всероссийского рысистого форума «Профи-Трот», который пройдёт в феврале в Казани. На организацию мероприятия Ассоциация развития конного спорта направит 650 тыс. рублей. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.