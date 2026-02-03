|
Из-за аварии на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области задержаны восемь поездов
Вчера, 19:07
Железнодорожное сообщение в южном направлении оказалось нарушено после схода грузового поезда с бензином на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области. В результате инцидента задерживаются восемь пассажирских поездов, следующих через Воронеж, сообщили в РЖД.
От графика отстают поезда Кисловодск — Москва, Симферополь — Москва, Адлер — Санкт-Петербург, Имеретинский курорт — Нижний Новгород, Адлер — Москва, Кисловодск — Архангельск, Москва — Новороссийск и Воронеж — Москва. В компании заявили, что рассматривается вариант пропуска составов по альтернативному маршруту в обход «барьерного места».
Причиной задержек стал сход вагонов грузового поезда с топливом, произошедший в 15:34. После аварии загорелись пять цистерн с бензином. По данным МЧС, на месте работают 47 спасателей и 20 единиц техники, проводится ликвидация пожара. Предварительно пострадавших нет.
Движение поездов через станцию Кочетовка-2 временно остановлено. В РЖД создан оперативный штаб по устранению последствий аварии. Региональные власти также развернули штаб в Мичуринске, его работу координирует заместитель губернатора Тамбовской области Евгений Зименко.
Обстоятельства и причины схода вагонов устанавливаются.
