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Атака беспилотников в Тамбовской области квалифицирована как теракт
Сегодня, 09:33
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Главное следственное управление Следственного комитета России расследует террористический акт, произошедший в ночь на 11 января 2025 года в городе Котовске Тамбовской области. По предварительным данным, атака была осуществлена украинскими вооруженными силами с использованием беспилотных летательных аппаратов.
В результате пострадали мирные жители, а также повреждены два многоквартирных дома. Следователи проводят оперативные действия для установления всех причастных к преступлению. Расследование ведётся по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
В Следственном комитете подчеркнули, что виновные в совершении теракта будут привлечены к ответственности в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. Ситуация находится под особым контролем, ведётся работа по устранению последствий атаки и оказанию помощи пострадавшим.
Фото: Алексей Бучнев ТОП 68
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