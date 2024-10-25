В Тамбовской области на дороги, развалившиеся после сдачи, потратили 2,3 млрд рублей 0 На дороги Тамбовской области, разрушившиеся спустя короткое время после сдачи, было потрачено около 2,3 млрд рублей. Речь идет о трёх участках: дорога до Сосновки стоимостью 1,3 млрд рублей, принятая в декабре 2022 года, а также участки до Жердевки за 432 млн рублей и в Пичаевском округе за 650 млн

Жители Тамбова выступают против введения туристического налога 0 Предложение администрации Тамбова о введении туристического налога вызвало широкий резонанс среди местных жителей и представителей общественности. На следующей неделе решение должны принять депутаты Тамбовской городской Думы. Идея предполагает, что гости города, останавливающиеся в гостиницах на

В Тамбовской области предотвратили атаку 11 украинских беспилотников, пострадавших нет 0 Минувшей ночью минимум 11 украинских беспилотников пытались атаковать территорию Тамбовской области, сообщил губернатор Максим Егоров в Telegram.

В Тамбовской области задержаны беглецы из колонии ИК-2, сбежавшие через тоннель длиной 65 метров 0 26 октября в Сампурском районе Тамбовской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух из шести осуждённых, совершивших побег из исправительной колонии ИК-2 в Липецкой области. Задержанные пытались оказать сопротивление. Ещё двух беглецов поймали в Задонском районе Липецкой области,

Бывший гендиректор ФК «Тамбов» Ольга Коновалова вновь признана виновной в присвоении средств 0 Советский районный суд Тамбова повторно признал экс-гендиректора футбольного клуба «Тамбов» Ольгу Коновалову виновной в присвоении бюджетных средств с использованием служебного положения. Как сообщается, Коновалова перевела на счёт подконтрольной компании 708 155 рублей, выделенных клубу в

Тамбовское УФАС в четвёртый раз включило липецкую компанию в список недобросовестных подрядчиков за срыв контрактов 0 Тамбовское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в очередной, уже четвёртый раз внесло липецкую компанию ООО «СУ-1», собственником которой является Мраз Мстояну, в реестр недобросовестных поставщиков. Причиной послужило нарушение условий контракта на ремонт городских дорог в

Тамбовская городская Дума рассмотрит инициативу введения туристического налога 0 Администрация Тамбова предложила ввести туристический налог для гостей города, аналогичный курортному сбору, действующему в таких популярных туристических местах, как Сочи и Санкт-Петербург. Согласно проекту, гостиницы будут взимать налог в размере 1% от стоимости номера в 2025 году с последующим

СК России взял под контроль расследование аварийного состояния больницы в селе Красивка 0 Жительница Тамбовской области обратилась в Информационный центр Следственного комитета России с жалобой на неудовлетворительное состояние больницы в селе Красивка. Здание больницы, построенное в 1882 году, находится в аварийном состоянии на протяжении нескольких лет. На данный момент использовать

Экс-гендиректора ФК «Тамбов» Ольгу Коновалову признали виновной в мошенничестве 0 Перед судом предстала бывший генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова, которую признали виновной по обвинению в крупном мошенничестве (статья 159.3 УК РФ). В ходе расследования было установлено, что в 2019–2020 годах управление по физической культуре и спорту выделило клубу

Прокурор Тамбовской области провёл личный приём граждан по вопросам ЖКХ и инициировал проверки 0 В прокуратуре Тамбовской области прошёл личный приём граждан, который провёл региональный прокурор Александр Гул. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся соблюдения прав в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Приём посетили 24 человека, среди которых были и граждане с инвалидностью. Наибольшее

Контрольно-счётная палата выявила серьёзные нарушения в реализации концессии по водоснабжению в Тамбове 0 23 октября в Тамбовской городской Думе прошло заседание комитета по ЖКХ, на котором был заслушан отчёт Контрольно-счётной палаты (КСП) о проверке исполнения концессионного соглашения, заключённого с ООО «РКС-Тамбов» (бывшие «Концессионные коммунальные системы»). Соглашение, принятое депутатами в

В Котовске завершена масштабная реконструкция центральной распределительной подстанции 0 Специалисты Котовского производственного отделения Рассказовского филиала АО «ТСК» успешно завершили масштабную модернизацию центральной распределительной подстанции (ЦРП), обеспечивающей электроснабжение большей части города. Подстанция, введённая в эксплуатацию ещё в 1940-х годах, снабжает

В Тамбовской области продолжается Межрегиональный форум местного самоуправления 0 В Тамбовской области проходит Межрегиональный форум местного самоуправления, который продолжается на площадке областного Правительства. Второй день форума, 23 октября, собрал таких участников, как Полномочный Представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев и Глава Тамбовской области Максим

Торги по продаже имущества ОАО «Мясоптицекомбинат “Первомайский”» не состоялись из-за отсутствия заявок 0 Торги по продаже имущества обанкротившегося ОАО «Мясоптицекомбинат “Первомайский”» в форме публичного предложения не состоялись, поскольку не было подано ни одной заявки, сообщает организатор торгов ООО «РЛМ-Петербург».

В Тамбове ветеринарный врач предстанет перед судом за получение взяток на сумму более 500 тысяч рублей 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против ведущего ветеринарного врача ТОГБУ «Тамбовская горСББЖ». Как сообщает пресс-служба ведомства, обвиняемая получила взятки в крупном размере, что квалифицируется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Директор «Энергофит» вновь пойдёт под суд по делу о хищении 119 миллионов рублей при строительстве котельных в Котовске 0 Директор ООО «Энергофит» Олег Попов снова окажется перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, связанном со строительством блочно-модульных котельных в Котовске в рамках программы модернизации системы теплоснабжения. Обвинительное заключение по делу утверждено, и Попов

Глава Моршанска Алексей Банников ушёл в отставку, его обязанности исполняет Роман Поленков 0 Глава города Моршанска Алексей Банников подал в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы города назначен его первый заместитель Роман Поленков. До этого назначения Поленков возглавлял отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики

Затягивание сроков благоустройства в Тамбове: объекты остаются незавершёнными до конца года 0 В Тамбове продолжается практика срыва сроков по благоустройству общественных территорий, что становится серьезной проблемой для города. Депутат Тамбовской городской думы Артём Александров провел инспекцию ключевых объектов, где работы ведутся с многократными задержками.

Взрыв и пожар на предприятии «Биохим» в Тамбовской области: предположительно, удар нанёс беспилотник 0 В 5:20 утра 22 октября на территории рассказовского предприятия «Биохим» произошёл взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, взрыв был вызван ударом беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров в своём телеграм-канале.

Массовая гибель рыбы в Тамбовской области: более 8,5 тысяч рыб погибло в пруду Рогатый 0 Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству сообщает о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый (Новобарановский) Токаревского муниципального округа Тамбовской области. По данным ведомства, в водоёме зафиксирована гибель более 8,5 тысяч рыб. Информация поступила от