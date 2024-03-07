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В «Студенце» пройдет автограф-сессия с легендами «Спартака»
11 марта в 17:00 в Тамбове на втором этаже лайфстайл центра «Студенец» пройдет автограф-сессия с легендами футбольного клуба «Спартак» Дмитрием Аленичевым и Егором Титовым (12+).
Дмитрий Аленичев и Егор Титов — многократные чемпионы России.
Дмитрий Аленичев - первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА (в 2003 году) и Лиги чемпионов УЕФА (в 2004 году), причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
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