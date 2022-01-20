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» » Застройщика дома по Коммунальной, 46 признали банкротом

Застройщика дома по Коммунальной, 46 признали банкротом

Сегодня, 10:19
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Застройщика дома по Коммунальной, 46 признали банкротомАрбитражный суд Тамбовской области принял решение о признании банкротом ООО «Элитстрой». Скандально известный застройщик забросил строительство жилого дома № 46 по ул. Коммунальная в городе Тамбове. Инициатором банкротства выступил Фонд защиты прав граждан.

Руководил обществом бывший депутат Тамбовской городской Думы Геннадий Берстенев. В декабре прошлого года самому Берстенёву было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 201 УК РФ.

Если Фонд принимает решение о финансировании мероприятий по выплате гражданам-участникам строительства компенсаций, то он должен обратиться в течение установленного Законом срока в суд с заявлением о приобретении прав на объект незавершенного строительства.

Фото: Светлана Акулинина
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