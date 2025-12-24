В Строителе завершают запуск станции очистки воды: власти обещают решить проблему «ржавых кранов» Комментариев: 0



Как сообщил глава администрации Тамбова Максим Косенков, за последние два–три года в присоединённых территориях удалось сделать больше, чем за многие предыдущие десятилетия, и Строитель стал одним из ключевых направлений этой работы.



«Сейчас мы завершаем обвязку станции очистки воды. В ближайшие дни строительство будет полностью закончено. Это позволит запустить полноценное обезжелезивание и другие этапы очистки», — пояснил Максим Косенков.



Одним из ключевых этапов проекта стала прокладка новой магистральной трубы от Борщёвского водозаборного узла до посёлка. Протяжённость водовода составила 13 км, а стоимость работ — около 120 млн руб. По словам главы администрации, подача воды по новой трубе началась ещё летом.



«С лета мы уже подаём воду по новой трубе, не по старой. Теперь остаётся завершить запуск станции очистки», — отметил он.



При этом Максим Косенков подчеркнул, что запуск очистных сооружений не решит всех проблем одномоментно. Значительная часть сложностей, по его словам, связана с состоянием внутридомовых сетей, которые также требуют промывки и обновления.



