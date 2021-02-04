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Внимание: произошел сбой на станции обезжелезивания воды
Сегодня, 18:16
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Вчера на ВЗУ №4 при проведении работ по промывке фильтров произошел технологический сбой, что привело к подаче необезжелезненной воды в систему водоснабжения города Тамбова. В настоящее время авария устранена.
Сегодня врио главы города Максим Косенков собрал экстренное совещание с участием руководства водоканала. Руководитель города раскритиковал АО «ТКС» за отсутствие информационной работы с населением: никаких пояснений о причинах и ходе устранения этой проблемы не было размещено ни на официальном сайте. Жителям города Тамбова рекомендуют воду перед употреблением кипятить.
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