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На западе Тамбова была ограничена подача воды
Вчера, 09:26
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Очередная серьезная авария на сетях водоснабжения произошла в западной части города Тамбова, в результате чего была ограничена подача водоснабжения жителям микрорайона по ул. ул. Мира, ул. Эскадронная, ул. Верховая, ул. Гагарина и т.д.
Сотрудники АО «Тамбовские коммунальные системы» проводят замену запорной арматуры на водоводе ДУ 100 мм, далее будет произведен монтаж соединительных систем, чтобы можно было возобновить подачу воды.
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