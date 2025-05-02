|
|
В Северном микрорайоне Строителя построят новую котельную за 355 млн рублей
Администрация Тамбова направит 270,1 млн рублей муниципальному предприятию «Цнинский хозяйственный центр» на строительство новой котельной мощностью 32 МВт в микрорайоне Северный посёлка Строитель. Постановление о выделении средств подписал глава городской администрации Максим Косенков 28 апреля.
Общая стоимость проекта составляет 355 млн рублей. Оставшуюся часть средств планируется привлечь за счёт инвестора. Заказчиком работ выступит МУП «Цнинский хозяйственный центр».
Соглашение о предоставлении субсидии должно быть заключено до 1 июня текущего года. Реализация проекта позволит значительно улучшить теплоснабжение в активно застраивающемся районе.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
С начала сезона активности клещей в Тамбовской области уже 642 человека обратились за медицинской помощью после укусов, из них 206 — дети. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Эти показатели почти вдвое превышают данные за аналогичный период 2024 года, когда было
Администрация Тамбова направит 270,1 млн рублей муниципальному предприятию «Цнинский хозяйственный центр» на строительство новой котельной мощностью 32 МВт в микрорайоне Северный посёлка Строитель. Постановление о выделении средств подписал глава городской администрации Максим Косенков 28 апреля.
Днём 2 мая на пересечении улиц Мичуринской и Никифоровской в северной части Тамбова произошло серьёзное ДТП с участием двух легковых автомобилей. По информации очевидцев, девушка-водитель автомобиля Toyota, чей водительский стаж составляет менее года, совершила запрещённый левый поворот на улицу
Минтранс Тамбовской области совместно с главами городов и округов утвердил перечень дорожных участков, которые будут отремонтированы в 2025 году. Согласно плану, в нормативное состояние приведут более 284 километров дорожного полотна и 254 погонных метра искусственных сооружений. Общий объём
Два претендента — действующий врио губернатора Евгений Первышов и депутат областной думы Сергей Хаустов — подали заявки на участие в предварительном голосовании (праймериз) тамбовского отделения партии «Единая Россия».
В Тамбове вновь оказался под угрозой разрушения исторический объект — здание на углу улиц Базарной и Куйбышева, приобретённое ООО «СК Старт» всего за один рубль. Покупка состоялась в мае 2024 года в рамках программы привлечения инвесторов к сохранению памятников архитектуры. Однако спустя почти год
Сотрудники военного следственного отдела по Тамбовскому гарнизону совместно с полицией и представителями военкомата провели очередной рейд, направленный на борьбу с нарушениями миграционного законодательства. Основной целью мероприятия стало выявление граждан, получивших российское гражданство, но
26 апреля в Моршанске состоялся традиционный волейбольный турнир среди воинов-интернационалистов Тамбовской области, посвящённый 40-летию подвига Героя Советского Союза Николая Анатольевича Кузнецова. Мероприятие объединило участников из разных городов региона — Мичуринска, Моршанска, Рассказово и
Центральная избирательная комиссия России подготовила проект новой схемы одномандатных избирательных округов, в рамках которой Тамбовская область потеряет один из двух действующих округов. Документ уже направлен на рассмотрение в Государственную Думу.
В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту попытки мошенничества на сумму почти 4 миллиона рублей с использованием поддельного судебного решения. Расследование ведёт следственное управление УМВД по городу.
На 82-м заседании Тамбовской городской думы депутаты единогласно одобрили корректировку бюджета областного центра. Согласно новым данным, доходы городского бюджета в 2025 году вырастут до 12,3 млрд рублей, а расходы — до 12,4 млрд. Таким образом, дефицит сократился почти вдвое — со 198,7 до 100 млн
Во всех образовательных учреждениях Тамбовской области, как и по всей стране, проходят плановые Всероссийские антитеррористические учения. В тренировках участвуют педагоги, учащиеся, технический персонал и охрана. Также в процессе задействованы органы управления, силовые структуры и специальные
30 апреля на площади Ленина в Тамбове состоялась торжественная церемония поднятия Знамени Победы — одного из главных символов Великой Отечественной войны. Мероприятие стало важным событием в череде памятных акций, приуроченных к грядущему 80-летию Победы.
На очередном заседании Тамбовской городской думы депутаты большинством голосов признали работу администрации по ремонту и содержанию дорог в 2024 году удовлетворительной. Однако фракция КПРФ выступила против такой оценки. Свою позицию пояснил депутат Артём Александров.
Ветераны боевых действий продолжают служить Отечеству. В рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Сосновском муниципальном округе прошёл День Памяти, объединивший школы, учащихся и героев локальных конфликтов.
Вечером 27 апреля в Тамбове на улице Советской произошла серьёзная авария с трагическим исходом. Около 22:00 40-летний водитель автомобиля «Москвич», уроженец Ростова-на-Дону, совершая поворот налево, не уступил дорогу встречному мотоциклу, за рулём которого находился 41-летний житель Тамбова.
Ленинский районный суд Тамбова изменил меру пресечения бывшему генеральному директору ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роману Стефанову, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Теперь вместо содержания в СИЗО он будет находиться под домашним арестом как
На оперативном совещании в правительстве Тамбовской области врио губернатора Евгений Первышов обозначил серьёзную проблему: в регионе остро не хватает пожарных подразделений и специализированной техники, особенно в сельских поселениях.
Православный приход Никольского храма в Моршанске обратился в арбитражный суд Тамбовской области с иском о признании права собственности на памятник-часовню, расположенный напротив главных ворот церкви. Ответчиком в деле указана администрация города Моршанска.
В Тамбове в одностороннем порядке расторгли контракт на капитальный ремонт лицея №21. Об этом сообщила министр образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова в ходе оперативного совещания под руководством врио губернатора Евгения Первышова.
Жителей Тамбовской области предупредили о наступлении заморозков в конце апреля. По данным синоптиков, утром 27, 28 и 29 апреля температура воздуха в регионе может опуститься до минус 4 градусов.