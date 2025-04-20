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Смертельный инцидент на заводе «Изорок»: в Тамбовской области погиб машинист крана
Сегодня, 11:58
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Поздним вечером 16 апреля на предприятии «Изорок» в Тамбовской области произошла трагедия — в кабине грейферного крана в отделении подготовки сырья было обнаружено тело машиниста-крановщика. По предварительным данным, несчастный случай произошёл около 21:00. Работник не подавал признаков жизни, сообщили в Государственной инспекции труда.
В настоящее время проводится расследование всех обстоятельств инцидента. Руководитель ведомства Ольга Артамонова подтвердила начало проверки: «Мы выясняем детали произошедшего. До завершения расследования говорить о причинах преждевременно».
По информации трудовой инспекции, это не первый случай гибели сотрудников на производстве в регионе. Анализ предыдущих трагедий указывает на частые нарушения техники безопасности: от недостаточного инструктажа персонала до эксплуатации устаревшего или неисправного оборудования. Во многих случаях виной становилось именно игнорирование норм охраны труда со стороны работодателя.
Если в ходе проверки будет установлено нарушение требований безопасности, виновные могут быть привлечены к ответственности вплоть до уголовной по статье 143 УК РФ — «Нарушение требований охраны труда».
В 2023 году в Тамбовской области уже фиксировались аналогичные случаи, что вызывает серьёзную обеспокоенность надзорных органов. В этой связи инспекция труда в очередной раз напоминает руководителям предприятий об обязанности строго соблюдать нормы охраны труда и обеспечивать безопасность работников на всех этапах производственного процесса.
Фото: Юлия Новикова ТОП 68
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