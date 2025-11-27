|
|
В Сампурском округе тракторист погиб на рабочем месте: возбуждено уголовное дело
В Сампурском округе следственные органы начали расследование обстоятельств гибели 62-летнего работника сельхозпредприятия. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека.
Трагедия произошла 28 октября 2025 года. По данным следствия, тракторист-машинист контролировал процесс отгрузки корма в миксере-кормораздатчике трактора, когда его одежда попала на вращающийся карданный вал. Мужчину затянуло в механизм, и полученные травмы оказались смертельными.
Следователи устанавливают все детали происшествия, в том числе проверяют состояние сельхозтехники, регламент её обслуживания и соблюдение требований безопасности на предприятии. Также выясняется, кто из должностных лиц отвечал за организацию безопасных условий труда.
Фото: СУ СКР по ТО
|
