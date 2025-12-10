Канализационные стоки заливают двор и детскую площадку в Крутых Выселках Комментариев: 0



Рядом с парковкой расположены шесть многоквартирных домов, где живут порядка тысячи человек. Жильцы отмечают, что проблемы с водоотведением начались после ввода в эксплуатацию двух соседних пятиэтажек.



Канализационная лужа примыкает к детской площадке и газовой подстанции. Двор периодически заливает, земля на площадке заболачивается и зарастает мхом. По словам местных жителей, дети играют в нескольких метрах от сточных вод. Стоки иногда откачивают, но вода быстро возвращается.



Жители уже обращались в местную администрацию, водоканал, управляющую компанию и Роспотребнадзор. Как отмечается со ссылкой на их обращения, застройщик «Спецмонтаж» до сих пор не передал инженерные сети в собственность администрации Тамбовского округа. Кроме того, по словам жильцов, они подозревают нарушения при монтаже системы водоотведения. В новых домах уже зафиксированы случаи появления плесени.



Региональное отделение Народного фронта направило по данной ситуации обращение в прокуратуру с просьбой обязать органы местного самоуправления принять меры. Общественники указывают, что длительное присутствие канализационных вод во дворе жилых домов и в непосредственной близости от детской площадки недопустимо. В деревне Крутые Выселки Тамбовского округа жители микрорайона Слобода сообщают о затяжной проблеме с канализационными стоками во дворе. По их словам, с 2024 года на парковке у дома по адресу улица Лучезарная, 10Б образовалась крупная лужа канализационных вод, которая не высыхает уже около полугода.Рядом с парковкой расположены шесть многоквартирных домов, где живут порядка тысячи человек. Жильцы отмечают, что проблемы с водоотведением начались после ввода в эксплуатацию двух соседних пятиэтажек.Канализационная лужа примыкает к детской площадке и газовой подстанции. Двор периодически заливает, земля на площадке заболачивается и зарастает мхом. По словам местных жителей, дети играют в нескольких метрах от сточных вод. Стоки иногда откачивают, но вода быстро возвращается.Жители уже обращались в местную администрацию, водоканал, управляющую компанию и Роспотребнадзор. Как отмечается со ссылкой на их обращения, застройщик «Спецмонтаж» до сих пор не передал инженерные сети в собственность администрации Тамбовского округа. Кроме того, по словам жильцов, они подозревают нарушения при монтаже системы водоотведения. В новых домах уже зафиксированы случаи появления плесени.Региональное отделение Народного фронта направило по данной ситуации обращение в прокуратуру с просьбой обязать органы местного самоуправления принять меры. Общественники указывают, что длительное присутствие канализационных вод во дворе жилых домов и в непосредственной близости от детской площадки недопустимо.



