Канализационные стоки заливают двор и детскую площадку в Крутых Выселках
Вчера, 17:23
В деревне Крутые Выселки Тамбовского округа жители микрорайона Слобода сообщают о затяжной проблеме с канализационными стоками во дворе. По их словам, с 2024 года на парковке у дома по адресу улица Лучезарная, 10Б образовалась крупная лужа канализационных вод, которая не высыхает уже около полугода.
Рядом с парковкой расположены шесть многоквартирных домов, где живут порядка тысячи человек. Жильцы отмечают, что проблемы с водоотведением начались после ввода в эксплуатацию двух соседних пятиэтажек.
Канализационная лужа примыкает к детской площадке и газовой подстанции. Двор периодически заливает, земля на площадке заболачивается и зарастает мхом. По словам местных жителей, дети играют в нескольких метрах от сточных вод. Стоки иногда откачивают, но вода быстро возвращается.
Жители уже обращались в местную администрацию, водоканал, управляющую компанию и Роспотребнадзор. Как отмечается со ссылкой на их обращения, застройщик «Спецмонтаж» до сих пор не передал инженерные сети в собственность администрации Тамбовского округа. Кроме того, по словам жильцов, они подозревают нарушения при монтаже системы водоотведения. В новых домах уже зафиксированы случаи появления плесени.
Региональное отделение Народного фронта направило по данной ситуации обращение в прокуратуру с просьбой обязать органы местного самоуправления принять меры. Общественники указывают, что длительное присутствие канализационных вод во дворе жилых домов и в непосредственной близости от детской площадки недопустимо.
