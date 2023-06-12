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Пригород Тамбова заливает канализационными нечистотами

Сегодня, 10:12
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Пригород Тамбова заливает канализационными нечистотами Жители Геологического переулка в деревне Красненькой Тамбовского района испытывают серьезные неудобства из-за переполненных канализационных колодцев, из которых нечистоты начали выливаться на улицы. Несмотря на несколько дней продолжающиеся проблемы, звонки местных жителей в аварийную службу "РКС-Тамбов" остались безрезультатными.

Недавно коммунальщики посетили район и, по словам местных жителей, предприняли видимые усилия для решения проблемы. Однако на самом деле ситуация осталась без изменений: нечистоты продолжают разливаться по улицам, сопровождаемые неприятным запахом.

Жителей пригорода огорчает и тот факт, что дети, находящиеся в каникулах, не могут играть возле своих домов.
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