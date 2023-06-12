Россельхозбанк и Росконгресс во второй раз объединят представителей винодельческой отрасли на ПМЭФ 0 На площадке Петербургского международного экономического форума пройдет тематическая площадка «ВиноГрад», посвященная виноградарству и виноделию, организованная в рамках соглашения о сотрудничестве Россельхозбанка и Фонда Росконгресс. Активность объединит производителей вина, регуляторов рынка,

Пригород Тамбова заливает канализационными нечистотами 0 Жители Геологического переулка в деревне Красненькой Тамбовского района испытывают серьезные неудобства из-за переполненных канализационных колодцев, из которых нечистоты начали выливаться на улицы. Несмотря на несколько дней продолжающиеся проблемы, звонки местных жителей в аварийную службу

В Тамбовской области в три раза снизилось количество проверок бизнеса 0 В Тамбовской области значительно сократилось административное давление на бизнес. Количество проверок, проведенных исполнительными органами власти региона в прошлом году, сократилось почти втрое по сравнению с 2019 годом.

Мосты на Рассказовском шоссе находятся в предаварийном состоянии 0 По информации, полученной от городской администрации в ответ на запрос депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёма Александрова, состояние трех мостов на Рассказовском шоссе в городе Тамбове оценивается как предаварийное. Данный вывод был сделан на основе проведенной диагностики в 2020 году.

В Тамбове прошли праздничные мероприятия 0 В честь Дня России и Дня города в Тамбове прошли праздничные мероприятия, которые привлекли множество гостей. Одним из ярких событий стало открытие выставки ретроавтомобилей в Олимпийском парке. На этой выставке было представлено множество моделей автомобилей, начиная от советских "Волг" и

Под Тамбовом водитель легковушки столкнулся с автобусом 0 В результате столкновения, произошедшего в деревне Красненькая на улице Совхозной под Тамбовом, легковой автомобиль "Форд Фокус" и автобус "ЛИАЗ" попали в аварию.

Опрос: Тамбов стал последним по уровню жизни среди облцентров Черноземья 0 Согласно результатам опроса, проведенного на сайте "Абирега", Тамбов стал городом с самым низким уровнем жизни среди облцентров черноземных регионов. В ходе опроса читателям предлагалось выбрать город с самым высоким уровнем жизни.

Максим Егоров поздравил жителей области с Днем России 0 Сегодня мы отмечаем День России. В связи с этим событием, глава Тамбовской области Максим Егоров, обратился к местным жителям с поздравительной речью. В которой говорится, что 12 июня 1990 года стал важной датой, когда была принята Декларация о государственном суверенитете нашей страны. Это стало

Жители Тамбова жалуются на перебои с водой 0 Жители северной части города Тамбов выражают недовольство проблемами с водоснабжением. Жалобы на отсутствие холодной воды в домах по улице Мичуринской появились в комментариях на личной странице Максима Косенкова, а также в официальной группе городской администрации.

С 13 июня перекроют второй участок улицы Куйбышева 0 На улице Куйбышева продолжаются работы по ремонту. Со дня 13 июня будет перекрыта вторая часть улицы от улицы Советской до дома № 13/2 по Куйбышева, и проезд будет запрещен. Продолжительность ремонтных работ теплосетей составит около двух месяцев, и планируется завершить их до 20 августа.

Администрация Тамбова перекладывает свои обязательства на горожан? 0 Администрация Тамбова продолжает передавать ответственность за обустройство мусорных площадок на жителей города, так считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. На этот раз речь идет о контейнерной площадке для сбора мусора, которая вызвала недовольство местных жителей.

Финансовые результаты тамбовских предприятий снижаются 0 Финансовые результаты предприятий в Тамбовской области сокращаются. По данным Тамбовстата, за первый квартал текущего года прибыль снизилась на четверть, - сообщают «Гражданские силы».

В Тамбове прошел фестиваль духовых оркестров 0 В Тамбове завершился XI Международный фестиваль имени Агапкина и Шатрова с впечатляющим марш-парадом и гала-концертом, в которых приняли участие десятки духовых оркестров.

Чиновники предлагают увеличивать тариф для проведения капремонта 0 На собрании собственников жилых помещений в многоквартирном доме на улице Чичканова, 131, в городе Тамбове с исполняющим обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Тамбовской области Ильёй Абрамовым были высказаны предложения, которые вызвали некоторые сомнения относительно

В Пригородном лесу начали вырубать очередную зону отдыха 0 В Пригородном лесу, в зоне отдыха «горка» (пос. Тамбовский лесхоз), сегодня продолжились работы по вырубке деревьев. Местные жители утверждают, что этот участок является как частной собственностью, так и рекреационной зоной. Несмотря на вызов полиции со стороны местных жителей, рубка леса

День соцработника отметили три с половиной тысячи человек 0 Близится профессиональный праздник, и 3,5 тысячи работников, занятых в сфере социальной защиты населения Тамбовской области, уже отметили его. В их числе не только соцработники, но и медсестры, санитарки и сиделки. Все они посвящают свою заботу 17 тысячам тамбовчан, которые нуждаются в социальных

«Мастером года» стал Сергей Иволгин 0 В этом году Сергей Иволгин стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Мастер года" среди работников системы среднего профессионального образования. Он является преподавателем специальных дисциплин в Аграрно-технологическом техникуме.

Участникам СВО утвердили новые меры поддержки 0 Депутаты Тамбовской областной Думы приняли изменения в закон о дополнительных мерах социальной поддержки определенных граждан, участвующих в Специальной Военной Операции (СВО).

В Тамбове ограничат движение транспорта 0 В связи с проведением XI Международного фестиваля духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова (6+), в городе Тамбове будут введены ограничения для водителей с 9 по 10 июня.

Во дворе в Тамбове дерево упало на машину 0 8 июня, произошел инцидент во дворе дома №16 на улице Чичканова в Тамбове. Местные жители сообщили о том, что дерево внезапно упало на автомобиль марки "Мазда". По словам свидетелей происшествия, погода не могла стать причиной падения дерева, так как сильного ветра не было.