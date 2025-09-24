Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

» » » Жители села Кузьмино-Гать жалуются на белую пыль после засыпки улицы щебнем

Жители села Кузьмино-Гать жалуются на белую пыль после засыпки улицы щебнем

Сегодня, 17:56
Жители села Кузьмино-Гать жалуются на белую пыль после засыпки улицы щебнемВ селе Кузьмино-Гать Тамбовского округа местные жители столкнулись с серьёзной проблемой. После того как в июне улицу Луговую засыпали доломитовым щебнем, через несколько месяцев он превратился в мелкую пыль, которая окутала всё вокруг: дома, деревья, урожай на огородах.

Как отмечают сельчане, невозможно открыть окна, пыль забивается в глаза и нос, оседает на мебели и домашней утвари. На улице Луговой живут около 50 человек, среди них дети и пенсионеры.

Жители уже обращались в администрацию, однако изменений не произошло. По словам представителей регионального отделения «Народного фронта», подобная ситуация ранее наблюдалась в Инжавино. Общественники предупреждают: доломитовая пыль опасна для здоровья, её длительное вдыхание может вызвать заболевания лёгких и раздражение кожи и слизистых оболочек.

«Народный фронт» направил обращение в прокуратуру Тамбовской области с просьбой проверить соблюдение правил техники безопасности при использовании доломитового щебня и принять меры для защиты жителей.

Фото: кадр из видео «Народного фронта»
В Мичуринске с 29 сентября подключат к отоплению школы и больницы

Сегодня, 16:55
0
Администрация Мичуринска сообщила о старте отопительного сезона для социальных объектов города. С понедельника, 29 сентября, тепло поступит в школы, детские сады, больницы и другие учреждения. Как уточнил глава города Максим Харников, вопрос подачи тепла в жилые дома пока не рассматривается. Для

Минкультуры Тамбовской области в 2026 году получит свыше 244 млн рублей федеральных средств

Сегодня, 15:51
0
В 2026 году Министерство культуры Тамбовской области получит из федерального бюджета более 244 млн рублей — это почти в два раза больше, чем годом ранее. Общий объем финансирования с учетом средств регионального и муниципальных бюджетов составит 253 млн рублей, сообщили в пресс-службе

Ремонт трассы «Тамбов—Пенза» заморожен: комиссия выявила отсутствие техники и рабочих

Сегодня, 14:41
0
Комиссия с участием представителей профильных ведомств и общественных наблюдателей проверила ход ремонта на участке автодороги «Тамбов—Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский — Перевоз — Инжавино — Уварово. Итоги оказались удручающими: на месте не обнаружено ни техники, ни рабочих, хотя срок

В Тамбове наградили победительниц проектов для мам-предпринимателей

Сегодня, 10:01
0
В правительстве Тамбовской области состоялась церемония награждения победительниц проектов «Мама-предприниматель», «ПредприниМатери» и «Мама на селе». В мероприятии принял участие глава региона Евгений Первышов. Губернатор подчеркнул, что регион продолжит развивать меры поддержки женского бизнеса

ТГТУ получит россикйско-вьетнамский грант на 30 млн рублей на научный проект

Вчера, 15:15
0
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) стал победителем российско-вьетнамского конкурса на предоставление грантов в области науки. Университету выделят 30 млн рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Ещё столько же обеспечат вьетнамские партнёры.

Тамбовский филиал Россельхозбанка уведомляет о закрытии Дополнительного офиса № 3349/2/01

Вчера, 15:00
0
Тамбовский филиал Россельхозбанка уведомляет о закрытии Дополнительного офиса № 3349/2/01 по адресу: Тамбовская область, Никифоровский район, р.п. Дмитриевка, пл. Ленина, 9.

«Дормострой» подал иски к Тамбовскому УФАС, пытаясь выйти из «чёрного списка»

Вчера, 13:13
0
ООО «Дормострой» обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исками к региональному управлению ФАС России. Детали исковых заявлений пока не раскрываются. По информации «Вердикта», компания оспаривает своё включение в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее подрядчик оказался в «чёрном

На Привокзальной площади в Тамбове началось благоустройство территории вокруг фонтана

24 сентября 2025
0
По данным площадки «Госзакупки», подрядчиком работ стало ООО «СК Бизнесстрой». Компания выиграла тендер, снизив начальную цену контракта с 7,8 млн до 7,2 млн рублей. Согласно условиям договора, подрядчик должен уложить тротуарную плитку серого цвета, обновить подпорные стенки и систему освещения,

В памятнике архитектуры на Советской, 67 в Тамбове откроют клинику после реставрации

24 сентября 2025
0
В Тамбове продолжается реставрация здания-памятника по адресу ул. Советская, 67. Как сообщает издание «ПроТамбов», после завершения работ в историческом особняке откроется клиника. Собственник объекта, руководитель ООО «Строймедиа» Алексей Моторин, подтвердил эти планы. По его словам,

Жители сгоревшего дома Нарышкиных в Тамбове переехали в новые квартиры

24 сентября 2025
0
В Тамбове завершилось расселение жителей исторического дома Нарышкиных, который два года назад оказался непригоден для проживания после пожара. Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области, новые квартиры тамбовчанам предоставили при содействии приставов и

В Тамбовской области износ основных фондов в медицине и транспорте превысил 70%

24 сентября 2025
0
Тамбовстат опубликовал данные об износе основных фондов организаций региона на конец 2024 года. В среднем он составил 58,6%, однако в ряде социально значимых сфер ситуация значительно хуже. Так, в здравоохранении и социальных услугах износ фондов достиг 70,9%, в транспортировке и хранении — 73,4%.

В Тамбове открыли выставку рисунков о российско-китайской дружбе

23 сентября 2025
0
В Державинском университете в рамках «Недели Китая в Тамбове» состоялось открытие выставки детских рисунков китайских и российских школьников, посвященную российско-китайской дружбе, а также мастер-класс по китайской каллиграфии от известного художника и каллиграфа профессора Цимина. С

Евгений Первышов утвердил состав команды заместителей правительства области

23 сентября 2025
0
Вступивший в должного главы Тамбовской области Евгений Первышов подписал распоряжение о назначении своих заместителей. Как сообщили в пресс-службе облправительства, все чиновники, ранее исполнявшие обязанности в статусе «врио», сохранили свои посты и получили полномочия в полном объёме.

Алексей Кондратьев вновь стал представителем Тамбовской области в Совете Федерации

23 сентября 2025
0
Бывший мэр Тамбова Алексей Кондратьев вернулся в Совет Федерации от своей родной области. Соответствующее постановление о наделении его полномочиями сенатора подписал новый губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Об этом 23 сентября проинформировала пресс-служба регионального правительства.

В Тамбове состоялась церемония вступления в должность главы региона Евгения Первышова

23 сентября 2025
0
Во вторник, 23 сентября, в большом зале регионального правительства состоялась торжественная церемония вступления в должность избранного главы Тамбовской области Евгения Первышова. В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щёголев, сенаторы, депутаты Госдумы,

Ветеран боевых действий Виктор Шохин представил книгу стихов в Мичуринске

22 сентября 2025
0
Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана объединяет участников различных локальных войн и членов их семей. Среди них есть и профессиональные военные, и представители самых разных профессий, которых объединяет любовь к Родине и готовность служить стране.

В правительстве Тамбовской области сменился руководитель Минстроя

22 сентября 2025
0
На планёрке в понедельник, 22 сентября, избранный губернатор Тамбовской области Евгений Первышов объявил о кадровых перестановках в региональном министерстве градостроительства и архитектуры.

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

22 сентября 2025
0
Уже три с половиной года Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана активно собирает и направляет гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции. Очередная партия помощи была сформирована совместно с волонтёрами движения «Фронт 68» и отправлена на Купянское

В Тамбове открылась «Неделя Китая» — академическая, культурная и экономическая программа

22 сентября 2025
0
В Тамбове стартовала «Неделя Китая» (12+), посвящённая завершению перекрёстных Годов культуры России и Китая и 80-летию Победы. Программа охватывает академическую, культурную и экономическую сферы. Торжественное открытие прошло в главном корпусе Державинского университета. Делегацию провинции

В Токарёвском округе в пруду нашли тело 64-летнего мужчины

21 сентября 2025
0
В Токарёвском округе 19 сентября в одном из прудов обнаружили тело 64-летнего мужчины. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Тамбовской области. По предварительным данным, накануне вечером житель соседнего села ушёл из дома и не вернулся. Утром родственники начали его поиски,
