|
Крупнейшую управляющую компанию Тамбова начали банкротить
Вчера, 09:28
Комментариев: 0
Версия для печати
В отношении управляющей организации «ЖилТехСервис» введена процедура наблюдения, таким образом, была запущена процедура банкротства. Количество домов в управлении в городе Тамбове: 82, общая площадь домов в управлении: 248069, 4 кв.м.
Инициатором процедуры банкротства выступила Тамбовская областная сбытовая компания. Всего же «ЖилТехСервис» должен ресурсопоставщикам и другим контрагентам более 100 миллиона рублей.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.