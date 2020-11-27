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Обманутые пайщики КПК «Золотая Русь» вышли к администрации области
Вчера, 18:59
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Вчера обманутые пайщики КПК «Золотая Русь» недалеко от администрации Тамбовской области провели внеочередное собрание, где обсудили наболевшие вопросы, связанные с банкротством кооператива и уголовным делом. У пайщиков есть вопросы, как к руководству кооператива, так и губернатору.
Летом текущего года администрация области взяла под контроль ситуацию с вкладчиками «Золотой Руси», была разработана «дорожная карта» к исполнению которой у пайщиков есть вопросы.
После собрания представители инициативной группы пошли в администрацию области, они передали свое обращение и потребовали встречу с губернатором, но вместо него прием был организован начальником управления экономической политики Тамбовской области Ириной Пустовит. По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который участвовал в собрании, пайщики так и не получили ответов на вопрос: «Что было сделано администрацией области с лета текущего года, когда губернатор взял под контроль ситуацию с обманутыми вкладчиками?».
Напомним, о проблемах в КПК «Золотая Русь» стало известно в июне текущего года, было возбуждено уголовное дело.
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