Обманутые пайщики КПК «Золотая Русь» вышли к администрации области Комментариев: 0



Летом текущего года администрация области взяла под контроль ситуацию с вкладчиками «Золотой Руси», была разработана «дорожная карта» к исполнению которой у пайщиков есть вопросы.



После собрания представители инициативной группы пошли в администрацию области, они передали свое обращение и потребовали встречу с губернатором, но вместо него прием был организован начальником управления экономической политики Тамбовской области Ириной Пустовит. По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который участвовал в собрании, пайщики так и не получили ответов на вопрос: «Что было сделано администрацией области с лета текущего года, когда губернатор взял под контроль ситуацию с обманутыми вкладчиками?».



Напомним, о проблемах в КПК «Золотая Русь» стало известно в июне текущего года, было возбуждено уголовное дело. Вчера обманутые пайщики КПК «Золотая Русь» недалеко от администрации Тамбовской области провели внеочередное собрание, где обсудили наболевшие вопросы, связанные с банкротством кооператива и уголовным делом. У пайщиков есть вопросы, как к руководству кооператива, так и губернатору.Летом текущего года администрация области взяла под контроль ситуацию с вкладчиками «Золотой Руси», была разработана «дорожная карта» к исполнению которой у пайщиков есть вопросы.После собрания представители инициативной группы пошли в администрацию области, они передали свое обращение и потребовали встречу с губернатором, но вместо него прием был организован начальником управления экономической политики Тамбовской области Ириной Пустовит. По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который участвовал в собрании, пайщики так и не получили ответов на вопрос: «Что было сделано администрацией области с лета текущего года, когда губернатор взял под контроль ситуацию с обманутыми вкладчиками?».Напомним, о проблемах в КПК «Золотая Русь» стало известно в июне текущего года, было возбуждено уголовное дело.



