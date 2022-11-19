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Тамбовские перевозчики хотели поднять стоимость проезда до 40-70 рублей

19 ноября 2022
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В Тамбове перевозчики попросили региональное управление по регулированию тарифов увеличить стоимость проезда до 40-70 рублей. Был представлен тариф, который в некоторых случаях достигал более 70 рублей - наивысшей себестоимости поездки на троллейбусе.

Напомним, недавно в регионе выросли цены на топливо и запчасти. Однако даже с учётом этих изменений стоимость проезда повысили только на 3 рубля. С 1 декабря проезд на автобусе в Тамбове будет стоить 25 рублей при наличной оплате, и 23 - при безналичной.

В прошлый раз цены на проезд подскочили в 2019 году - с 17 до 22 рублей. Тогда некоторые перевозчики требовали стоимости проезда в 28-30 рублей.
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