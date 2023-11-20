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В декабре грядет увеличение стоимости проезда в общественном транспорте

Вчера, 12:13
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В декабре грядет увеличение стоимости проезда в общественном транспортеС 1 декабря в Тамбовской области произойдет увеличение тарифов на проезд. Согласно новым ставкам, стоимость проезда в городских автобусах и троллейбусах составит 27 рублей при оплате наличными и 25 рублей при использовании транспортной или банковской карты, что на 2 рубля больше по сравнению с предыдущими тарифами.

Также будет увеличена цена за проезд в пригородных автобусах. При оплате наличными стоимость проезда составит 3,20 рубля за каждый километр, а при оплате картой - 3 рубля. В настоящее время тарифы на пригородные маршруты равны 2,40 рубля и 2,20 рубля соответственно.

На междугородних маршрутах в пределах Тамбовской области стоимость проезда за один километр будет 3,30 рубля при оплате наличными и 3,10 рубля при оплате картой.

Изменения также затронут стоимость льготных проездных билетов. Теперь для проезда на расстоянии до 5 километров стоимость составит 412 рублей, от 6 до 10 километров - 856 рублей, от 11 до 15 километров - 1126 рублей, от 16 до 20 километров - 1510 рублей, от 21 до 25 километров - 1888 рублей, от 26 до 30 километров - 2722 рубля, а свыше 30 километров - 85 рублей за каждый последующий километр.
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