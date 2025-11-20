|
С 1 декабря в Тамбове вырастет стоимость проезда: 30 рублей по карте, 32 — наличными
Вчера, 11:02
В Тамбове с 1 декабря планируют проиндексировать тарифы на городские и пригородные перевозки. Стоимость поездки по безналичной оплате составит 30 рублей, при оплате наличными — 32 рубля. Для льготных категорий граждан сохраняется скидка 50%: поездка обойдётся в 15 рублей.
На пригородных маршрутах единый регулируемый тариф составит 3,55 руб./км, на внутриобластных междугородных линиях — 3,7 руб./км.
Как пояснили в департаменте цен и тарифов Тамбовской области, ежегодная индексация привязана к уровню инфляции. Действующие сейчас тарифы были установлены 1 декабря 2024 года и тогда выросли на 2 рубля.
По словам руководителя департамента Светланы Варковой, повышение связано с ростом стоимости топлива, запчастей и шин, увеличением МРОТ, а также снижением пассажиропотока на пригородных направлениях.
Замминистра автодорог и транспорта — начальник управления транспорта Екатерина Юдина отметила, что отрасль сталкивается с серьёзным кадровым дефицитом: для стабильной работы необходимо около 400 водителей, при этом нехватка составляет примерно 50%. «Обновление парка и удержание кадров без индексации невозможно», — подчеркнула она.
При этом власти обращают внимание, что проезд в Тамбове остаётся дешевле, чем в ряде городов ЦФО: в Воронеже — 40 рублей, Липецке — 36 рублей, Рязани — 33 рубля, Туле — 45 рублей.
Глава администрации города Максим Косенков назвал индексацию «взвешенным и ответственным шагом, который позволяет выводить отрасль из кризиса».
