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С 1 февраля в Тамбовской области повысится стоимость проезда в пригородных поездах
Сегодня, 11:41
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С 1 февраля 2025 года в Тамбовской области поднимется стоимость проезда в пригородных поездах. Как сообщили в региональном департаменте цен и тарифов, тариф увеличится с 24,9 до 27,4 рубля за каждую десятикилометровую зону, что составляет рост на 10% и соответствует уровню инфляции за прошлый год.
Несмотря на подорожание, в департаменте подчеркнули, что установленная цена остаётся ниже экономически обоснованного уровня. Для компенсации убытков пригородных перевозок разницу между тарифом и фактической себестоимостью продолжат покрывать из бюджета области.
Отмечается, что даже после повышения проезд в пригородных поездах будет дешевле, чем в автобусах, курсирующих по пригородным и междугородным маршрутам в пределах региона.
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