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В Тамбовской области увеличится максимальный тариф на услуги пригородных поездов
Вчера, 16:33
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В Тамбовской области утверждены новые тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте компании «Черноземье». Региональный департамент цен и тарифов опубликовал приказ, устанавливающий изменения в стоимость услуги перевозки пассажиров.
В документе установлены два уровня тарифов на пригородные железнодорожные маршруты. Первый уровень - предельно максимальный - с 1 февраля будет составлять 24 рубля 90 копеек за одну десятикилометровую зону, что на 2 рубля 10 копеек выше текущего тарифа. Второй уровень - экономически обоснованный тариф - действует с 1 января по 31 декабря 2024 года и составляет 148 рублей 46 копеек за одну десятикилометровую зону. В предыдущем году экономически обоснованный тариф был установлен в размере 122 рублей 42 копейки.
Строится билетная структура так, что предельно максимальный тариф используется при расчете стоимости билета, в то время как экономически обоснованный тариф используется при расчете компенсации, которую транспортная компания получит за перевозку пассажиров.
Фото: министерство автодорог и транспорта Тамбовской области
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