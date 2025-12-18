Евгений Первышов провёл приём участников и ветеранов СВО в фонде «Защитники Отечества» Комментариев: 0



Как сообщается, основные вопросы, с которыми обратились заявители, касались жилищно-бытовых условий, трудоустройства, а также оформления необходимых документов. Все обращения были взяты в работу с участием профильных ведомств.



Комментируя итоги приёма, Евгений Первышов подчеркнул необходимость адресного подхода к каждому обращению. «Совместно со всеми профильными ведомствами будем разбираться в каждом случае детально. Ещё раз обращаюсь ко всем главам муниципальных округов. Нужно уделять внимание каждому участнику и ветерану СВО, встречаться с членами их семей. И не допускать ситуаций, когда ребята остаются наедине со своими проблемами», — написал глава региона в своих социальных сетях.



Отмечается, что личные приёмы граждан Евгений Первышов проводит на регулярной основе — три раза в месяц: в правительстве области, в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» и в региональном филиале фонда «Защитники Отечества». С начала 2025 года глава региона провёл 31 приём граждан, в ходе которых было рассмотрено порядка 150 обращений.



