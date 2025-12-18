|
В Тамбовской области расширили меры поддержки ветеранов СВО
Депутаты Тамбовской областной Думы приняли пакет решений, направленных на расширение мер поддержки участников и ветеранов специальной военной операции. Соответствующие инициативы были внесены на рассмотрение главой региона Евгением Первышовым.
Ключевым нововведением стал законопроект, принятый в первом чтении, который устанавливает нормативы по трудоустройству ветеранов СВО. Документ предусматривает обязательное создание рабочих мест для бывших участников спецоперации на предприятиях региона: при среднесписочной численности работников от 36 до 100 человек — не менее 1%, при численности от 100 и более — 3% от общего числа сотрудников.
По мнению разработчиков, такие меры должны способствовать социальной адаптации ветеранов и их возвращению к мирной жизни. «Интересная работа с достойной зарплатой и хорошим коллективом — важная часть возвращения наших ребят к мирной жизни», — прокомментировал решение Евгений Первышов, поблагодарив депутатский корпус за поддержку инициативы.
Кроме того, на заседании облдумы была установлена единовременная денежная выплата на 2026 год в размере 2,2 млн руб. для граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооружённых Силах и войсках национальной гвардии для выполнения задач специальной военной операции.
В правительстве региона отмечают, что принятые решения дополняют уже действующую систему мер поддержки участников СВО и их семей и направлены на долгосрочное сопровождение ветеранов после завершения службы.
