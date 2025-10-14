Семьи участников СВО освободят от госпошлины при обращении в суд, а в Тамбовской области введут новые меры поддержки Комментариев: 0



Документ вносит изменения в статью 333.36 Налогового кодекса и освобождает родственников военнослужащих от госпошлины по ряду категорий дел — при обращении в суд с заявлениями о признании бойца безвестно отсутствующим, о подтверждении его смерти или при подаче иска о назначении пенсии по потере кормильца.



— Каждый раз, когда случается такая беда, семья сталкивается с множеством проблем. Одна из них — необходимость обращения в суд для официального подтверждения судьбы своего близкого. Ведь только после этого родные могут начать оформлять социальную помощь и пенсию по потере кормильца, — пояснила депутат Госдумы Тамара Фролова.



Ранее размер госпошлины составлял около 300 рублей, а после недавних изменений вырос до 3 тысяч. Для семей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, эта сумма становилась ощутимым бременем. Теперь все подобные обращения будут рассматриваться без дополнительных затрат.



— Забота о семьях участников специальной военной операции — приоритет нашего государства. Но семьи погибших военнослужащих нуждаются в особенной поддержке, и отмена госпошлины станет важной мерой, помогающей им решать юридические вопросы быстрее и без лишних затрат, — добавила Тамара Фролова.



Тем временем в Тамбовской областной Думе готовятся рассмотреть региональный законопроект, внесённый губернатором Евгением Первышовым, направленный на дополнительную поддержку семей участников СВО. Предлагается установить ежегодную выплату в размере 11 300 рублей на приобретение твёрдого топлива — угля или дров — для семей, проживающих в домах с печным отоплением.



На эти цели в областном бюджете на 2026 год предусмотрено около 20 млн рублей. Аналогичные меры поддержки уже действуют в ряде регионов России, включая Забайкальский и Хабаровский края, а также Калужскую, Кировскую и Свердловскую области.



Напомним, в Тамбовской области продолжают расширять систему социальной поддержки участников СВО и их семей. Ранее региональные депутаты увеличили единовременную выплату для участников СВО до 2,6 млн рублей. С учётом федеральной поддержки общий размер выплат при заключении контракта достигает 3 млн рублей, а с учётом годового денежного содержания — до 5,5 млн рублей. Теперь семьи участников специальной военной операции, погибших или пропавших без вести, смогут обращаться в суд без уплаты государственной пошлины. Соответствующий законопроект был принят сегодня, 14 октября, на пленарном заседании Государственной Думы РФ.Документ вносит изменения в статью 333.36 Налогового кодекса и освобождает родственников военнослужащих от госпошлины по ряду категорий дел — при обращении в суд с заявлениями о признании бойца безвестно отсутствующим, о подтверждении его смерти или при подаче иска о назначении пенсии по потере кормильца.— Каждый раз, когда случается такая беда, семья сталкивается с множеством проблем. Одна из них — необходимость обращения в суд для официального подтверждения судьбы своего близкого. Ведь только после этого родные могут начать оформлять социальную помощь и пенсию по потере кормильца, — пояснила депутат Госдумы Тамара Фролова.Ранее размер госпошлины составлял около 300 рублей, а после недавних изменений вырос до 3 тысяч. Для семей, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации, эта сумма становилась ощутимым бременем. Теперь все подобные обращения будут рассматриваться без дополнительных затрат.— Забота о семьях участников специальной военной операции — приоритет нашего государства. Но семьи погибших военнослужащих нуждаются в особенной поддержке, и отмена госпошлины станет важной мерой, помогающей им решать юридические вопросы быстрее и без лишних затрат, — добавила Тамара Фролова.Тем временем в Тамбовской областной Думе готовятся рассмотреть региональный законопроект, внесённый губернатором Евгением Первышовым, направленный на дополнительную поддержку семей участников СВО. Предлагается установить ежегодную выплату в размере 11 300 рублей на приобретение твёрдого топлива — угля или дров — для семей, проживающих в домах с печным отоплением.На эти цели в областном бюджете на 2026 год предусмотрено около 20 млн рублей. Аналогичные меры поддержки уже действуют в ряде регионов России, включая Забайкальский и Хабаровский края, а также Калужскую, Кировскую и Свердловскую области.Напомним, в Тамбовской области продолжают расширять систему социальной поддержки участников СВО и их семей. Ранее региональные депутаты увеличили единовременную выплату для участников СВО до 2,6 млн рублей. С учётом федеральной поддержки общий размер выплат при заключении контракта достигает 3 млн рублей, а с учётом годового денежного содержания — до 5,5 млн рублей.



