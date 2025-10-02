|
В Тамбовской области увеличили единовременную выплату контрактникам до 2,6 млн рублей
Вчера, 13:22
С 1 октября в Тамбовской области выросла региональная часть единовременной выплаты за заключение контракта с Минобороны. Теперь её размер составляет 2,6 млн руб. вместо прежних 1,1 млн. Соответствующее решение приняла областная Дума, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В общей сложности военнослужащий за первый год службы по контракту может получить до 5,5 млн руб. В эту сумму входят:
— 3 млн руб. единовременной выплаты при заключении контракта (включая федеральные 400 тыс. руб.);
— около 2,5 млн руб. годового денежного довольствия, исходя из минимальной зарплаты 210 тыс. руб. в месяц.
На повышенную выплату могут рассчитывать граждане, которые подпишут контракт с Минобороны в Тамбовской области сроком не менее чем на один год в период с 1 октября по 31 декабря 2025 года.
По информации региональных властей, в области действует 46 мер поддержки участников СВО и членов их семей.
Отметим, что накануне стало известно об увеличении аналогичных выплат в соседней Воронежской области — там контрактники получат 2,5 млн руб. единовременной поддержки.
