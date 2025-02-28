В Тамбовской области расширят возможности использования выплат для многодетных семей Комментариев: 0



Если закон вступит в силу, семьи с тремя и более детьми смогут использовать выплату в размере 150 тысяч рублей не только на строительство жилья, но и на другие цели, связанные с улучшением жилищных условий. В частности, деньги можно будет направить на подключение жилого дома к инженерным сетям, реконструкцию индивидуального жилья или дома блокированной застройки в регионе.



Выступая на заседании, Александр Гулягин отметил, что новые механизмы поддержки увеличат число семей, которые смогут воспользоваться данной выплатой. Закон предоставит гражданам больше гибкости в решении жилищных вопросов, что особенно актуально для тех, кто уже имеет жильё, но нуждается в его модернизации или подключении к коммуникациям.



Депутаты облдумы единогласно поддержали инициативу. Закон вступит в силу после официального опубликования и упростит процесс получения государственной поддержки многодетными семьями Тамбовской области.



Фото: генеральной прокуратуры Тамбовская областная Дума приняла в целом законопроект, предложенный прокурором региона Александром Гулягиным, который расширяет основания для использования единовременной денежной выплаты вместо предоставления земельного участка многодетным семьям. Документ вносит изменения в статью 7 Закона Тамбовской области «О регулировании земельных отношений в Тамбовской области».Если закон вступит в силу, семьи с тремя и более детьми смогут использовать выплату в размере 150 тысяч рублей не только на строительство жилья, но и на другие цели, связанные с улучшением жилищных условий. В частности, деньги можно будет направить на подключение жилого дома к инженерным сетям, реконструкцию индивидуального жилья или дома блокированной застройки в регионе.Выступая на заседании, Александр Гулягин отметил, что новые механизмы поддержки увеличат число семей, которые смогут воспользоваться данной выплатой. Закон предоставит гражданам больше гибкости в решении жилищных вопросов, что особенно актуально для тех, кто уже имеет жильё, но нуждается в его модернизации или подключении к коммуникациям.Депутаты облдумы единогласно поддержали инициативу. Закон вступит в силу после официального опубликования и упростит процесс получения государственной поддержки многодетными семьями Тамбовской области.Фото: генеральной прокуратуры



