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В Тамбовской области расширят возможности использования выплат для многодетных семей
Сегодня, 08:37
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Тамбовская областная Дума приняла в целом законопроект, предложенный прокурором региона Александром Гулягиным, который расширяет основания для использования единовременной денежной выплаты вместо предоставления земельного участка многодетным семьям. Документ вносит изменения в статью 7 Закона Тамбовской области «О регулировании земельных отношений в Тамбовской области».
Если закон вступит в силу, семьи с тремя и более детьми смогут использовать выплату в размере 150 тысяч рублей не только на строительство жилья, но и на другие цели, связанные с улучшением жилищных условий. В частности, деньги можно будет направить на подключение жилого дома к инженерным сетям, реконструкцию индивидуального жилья или дома блокированной застройки в регионе.
Выступая на заседании, Александр Гулягин отметил, что новые механизмы поддержки увеличат число семей, которые смогут воспользоваться данной выплатой. Закон предоставит гражданам больше гибкости в решении жилищных вопросов, что особенно актуально для тех, кто уже имеет жильё, но нуждается в его модернизации или подключении к коммуникациям.
Депутаты облдумы единогласно поддержали инициативу. Закон вступит в силу после официального опубликования и упростит процесс получения государственной поддержки многодетными семьями Тамбовской области.
Фото: генеральной прокуратуры
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