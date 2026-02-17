|
Апелляция отменила взыскание 18,6 млн руб. с «Сабуровского комбината хлебопродуктов»
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции о взыскании с ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» 18,6 млн руб. в пользу страховой компании «РСХБ страхование». Об этом сообщили в пресс-службе агрохолдинга «Агрополис "Сабурово"», в структуру которого входит предприятие.
Спор возник после массового падежа индеек на липецком АО «Птицефабрика "Задонская"» в конце 2020 года. Ранее предприятие застраховало поголовье, и страховщик выплатил 18,6 млн руб. компенсации. После этого компания обратилась в Арбитражный суд Тамбовской области с регрессным иском к СКХ, указав, что гибель птицы произошла из-за токсичного комбикорма, якобы поставленного комбинатом.
В подтверждение своей позиции страховщик ссылался на заключения ветеринарных учреждений Липецкой области. В октябре 2023 года арбитраж встал на сторону истца. Однако апелляционная инстанция признала, что представленные материалы «содержат нарушения и не доказывают некачественность комбикорма», поставленного СКХ.
«Мы удовлетворены решением апелляционного суда, которое подтверждает отсутствие доказательств вины комбината», — заявили в пресс-службе агрохолдинга.
ООО «СКХ» является основным юридическим лицом группы «Агрополис "Сабурово"» с головным офисом в Мичуринске. Холдинг объединяет мукомольные, хлебопекарные и сельскохозяйственные активы в Тамбовской и ряде других областей. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка СКХ в 2024 году составила 19,69 млрд руб., чистая прибыль — 678,4 млн руб.
