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«Сабуровский комбинат хлебопродуктов» приобрёл петербургскую «Мельницу Кирова»
Сегодня, 09:09
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«Сабуровский комбинат хлебопродуктов» приобрёл «Ленинградский мельничный комбинат им. Кирова». Укрупнения тамбовского предприятия достигло благодаря сделке с «Аладушкин групп». Напомним, Сабуровский комбинат - один из крупнейших производителей муки в России.
Стоимость сделки не афишируется. При этом эксперты оценивают мощность «Мельницы Кирова» в 1,65 тонн зерна в сутки, а объём производства кормов – в более чем 700 тонн в сутки. Благодаря этому производство тамбовского предприятия возрастёт до 4,7 тысяч тонн зерна в сутки.
Отметим, ранее «Мельница Кирова» и «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» были конкурентами: оба предприятия поставляли муку петербургским хлебопекарням. «Агрополис «Сабурово»» (чьим головным предприятием комбинат и является) продолжает развитие входящих в него мукомольного, хлебопекарного и сельскохозяйственного подразделений.
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