В Тамбовской области в 2026 году капитально отремонтируют 134 дома
Сегодня, 16:04
В Тамбовской области в 2026 году планируется провести капитальный ремонт 134 многоквартирных домов. Как сообщил в своём телеграм-канале заместитель главы региона Евгений Зименко, программа будет расширена на 11,6% по сравнению с прошлым годом и охватит МКД в 17 муниципалитетах.
В общей сложности предусмотрено 211 видов работ. По 132 домам уже объявлены аукционы, 61 договор подписан, ещё 23 контракта находятся на стадии заключения.
В 2025 году в региональную программу были включены 120 домов. Общая стоимость выполненных работ составила 827 млн руб. За это время заменили кровли в 78 домах, реконструировали инженерные сети в 92, привели в порядок фасады в 38 зданиях, а также отремонтировали 6 фундаментов и 2 подвала.
В 2026 году продолжится замена лифтового оборудования. Планируется обновить 53 лифта в 18 домах, средства которых аккумулируются в общем котле.
Напомним, что в декабре прошлого года в регионе был установлен повышенный тариф на капремонт для домов с лифтами. Для таких зданий минимальный взнос составит 17,12 руб. за квадратный метр общей площади. Для домов без лифтов тариф утверждён в размере 13,55 руб. за квадратный метр в месяц.
