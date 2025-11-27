|
В Тамбовской области предлагают повысить взнос на капремонт и ввести отдельный тариф для домов с лифтами
В регионе готовятся к индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт. Об этом сообщила и. о. генерального директора Фонда капремонта Тамбовской области Анна Курманова. По её словам, рассматривается повышение действующего тарифа с 12,31 рубля до 13,55 рубля за квадратный метр — корректировка связана с ростом стоимости потребительских услуг.
Кроме того, фонд предлагает установить отдельный, повышенный взнос для многоквартирных домов, оборудованных лифтами. Такой тариф может составить 17,12 рубля за квадратный метр (дополнительно 3,57 рубля к базовому). Курманова подчёркивает, что даже этот повышенный размер взноса остаётся существенно ниже экономически обоснованного, который сейчас составляет 47,83 рубля.
Тема актуальна в связи с масштабным обновлением лифтового хозяйства области. До 2030 года в регионе планируется заменить 381 лифт — работы оцениваются в 1,3 млрд рублей. В 2025 году уже было обновлено 83 лифта на сумму 274 млн рублей, а в следующем году планируется заменить ещё 53 лифта в 18 многоэтажках.
