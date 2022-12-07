В Тамбовской области на 17,5% вырастет тариф на капремонт Комментариев: 0



— Изменение подразумевает, что любой тамбовчанин сможет найти информацию о том или ином доме на сайте Фонда. Там будут публиковаться ежемесячные и ежегодный отчет о проделанной работе и потраченных средствах. Любой человек сможет найти по конкретному адресу полную информацию, а также фото до и после работ. Кроме того, у каждого дома, где будет проводиться ремонт, появится «паспорт объекта» со данными о работах и их сроках, ответственных, — сказали в Фонде капремонта.



Отметим, в 2022 году индекс потребительских цен в сфере услуг ЖКХ так же вырос на 17,5%. При этом решение о повышении тарифа приняли из-за необходимости ремонтировать старые дома.



Ситуация в других регионах иная: в Липецкой области тариф на капремонт в текущем году составляет 11,8 рублей в месяц, в Рязанской – 11,65 рубля, в Воронежской – 9,82 рубля.



При этом изменения тарифа в нашем регионе приведёт к тому, что в Фонд капремонта Тамбовской области будет поступать на 135 миллионов рублей больше. Предполагается, что это поможет улучшить условия проживания для 5000 тамбовчан. Так, специалисты восстановят 35 крыш, 45 лифтов и комплексно отремонтируют 11 домов. С 1 января в регионе на 17,5% повысят тариф на капремонт. По сообщению Фонда капитального ремонта Тамбовской области, с 2023 года каждый оплаченный рубль можно будет найти на сайте этой организации, чтобы люди знали, на что именно идут деньги.— сказали в Фонде капремонта.Отметим, в 2022 году индекс потребительских цен в сфере услуг ЖКХ так же вырос на 17,5%. При этом решение о повышении тарифа приняли из-за необходимости ремонтировать старые дома.Ситуация в других регионах иная: в Липецкой области тариф на капремонт в текущем году составляет 11,8 рублей в месяц, в Рязанской – 11,65 рубля, в Воронежской – 9,82 рубля.При этом изменения тарифа в нашем регионе приведёт к тому, что в Фонд капремонта Тамбовской области будет поступать на 135 миллионов рублей больше. Предполагается, что это поможет улучшить условия проживания для 5000 тамбовчан. Так, специалисты восстановят 35 крыш, 45 лифтов и комплексно отремонтируют 11 домов.



