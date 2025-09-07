Тамбов-информ - новости Тамбова и области

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года

В Мичуринске выявлены нарушения при заключении контрактов на капремонт школы № 7

Сегодня, 11:22
Комментариев: 0
Версия для печати
В Мичуринске выявлены нарушения при заключении контрактов на капремонт школы № 7Прокуратура Мичуринска обнаружила нарушения законодательства о контрактной системе при организации закупок для капитального ремонта здания школы № 7, финансируемого в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Общая стоимость работ оценивалась более чем в 110 млн рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В феврале 2025 года школа разместила два электронных аукциона на ремонт инженерных сетей, фасада и проведение общестроительных работ. Победителем стал индивидуальный предприниматель, член саморегулируемой организации. Однако проверка установила, что его допуск ограничен первым уровнем, что позволяет участвовать только в тендерах стоимостью до 90 млн рублей. Несмотря на это, с ним были заключены контракты на сумму, превышающую допустимый предел.

Прокурор города инициировал привлечение членов закупочной комиссии к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.30.1 КоАП РФ в виде предупреждения. В прокуратуре подчеркнули, что контрольные мероприятия в отношении данного ремонта продолжаются.

Фото: пресс-служба прокуратуры
В Бондарском округе выявлены нарушения при закупках для малого бизнеса

Стоимость капитального ремонта школы в Первомайском выросла до 122 млн рубл ...

Заместитель прокурора Тамбовской области проверил ход капитального ремонта ...

Прокуратура раскрыла дробление госконтрактов в Мичуринске

В Сампурском районе подрядчик нарушил сроки ремонта дороги

В Мичуринске выявлены нарушения при реализации национального проекта



Ветеранские организации Мичуринска остались без грантовой поддержки

Сегодня, 17:51
0
3 сентября были подведены итоги конкурса НКО на получение грантов Правительства Тамбовской области в 2025 году. Среди победителей, к сожалению, не оказалось ни одной ветеранской организации города Мичуринска и Мичуринского муниципального округа.

Аэропорт «Тамбов» могут включить в новый федеральный проект

Сегодня, 15:51
0
Модернизация вспомогательных аэродромных покрытий аэропорта «Тамбов» может войти в федеральный проект «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта». Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов после встречи в Москве с министром транспорта РФ Андреем Никитиным. По словам главы региона, в

Тамбов «сжимается»: из города исключили лес у Тригуляя

Сегодня, 14:41
0
Тамбовский генплан претерпел заметные изменения. Как узнало издание «Вердикт», депутаты поддержали решение вывести из городской черты участок площадью более 2,3 млн кв. м в районе Тригуляя и вернуть ему статус «Земель лесного фонда». Местные жители давно добивались такого шага. Они считали, что

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

Сегодня, 13:16
0
В селе Изосимово Мичуринского муниципального округа прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию мемориальной доски сержанту, кавалеру ордена Мужества Алексею Бокову, погибшему при исполнении воинского долга.

В Мичуринске выявлены нарушения при заключении контрактов на капремонт школы № 7

Сегодня, 11:22
0
Прокуратура Мичуринска обнаружила нарушения законодательства о контрактной системе при организации закупок для капитального ремонта здания школы № 7, финансируемого в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Общая стоимость работ оценивалась более чем в 110 млн рублей, сообщили в

РСХБ презентовал программу поддержки и развития АПК на XIX Всероссийской выставке «День садовода — 2025»

Вчера, 15:55
0
В Мичуринске в 19-й раз прошла всероссийская выставка «День садовода». Основная задача выставки – демонстрация достижений отечественного садоводства.

КСП выявила нарушения в работе «Корпорации развития Тамбовской области»

Вчера, 15:15
0
Контрольно-счётная палата Тамбовской области завершила проверку деятельности АО «Корпорация развития Тамбовской области» и аффилированных с ней компаний. Как сообщает деловое издание «Вердикт», аудит охватывал период с июня 2022-го по июль 2025-го. В итоговом акте зафиксированы 24 нарушения.

На Тамбовском «Арбате» завершают благоустройство

Вчера, 12:34
0
В Тамбове завершается благоустройство улицы Коммунальной, которую многие жители называют Тамбовским Арбатом. Глава администрации города сообщил, что здесь уже подключили парковое освещение, а оставшиеся работы можно считать заключительными штрихами. За последние месяцы на улице появились новые

В Тамбове предложили вынести нефтебазу на Астраханской за пределы города

Вчера, 10:01
0
На заседании Тамбовской городской Думы рассмотрели изменения в генеральный план города. Одним из ключевых пунктов стала судьба нефтебазы АО «Тамбовнефтепродукт» на улице Астраханской, 173. Как отмечает деловое издание «Вердикт», в материалах по обоснованию проекта говорится о необходимости

В Тамбове открылся новый Центр креативных индустрий

7 сентября 2025
0
На улице Карла Маркса, 130 в Тамбове начал работу Центр развития креативных индустрий — новая площадка для поддержки специалистов творческих и инновационных профессий. Здесь ждут дизайнеров, архитекторов, фотографов, IT-разработчиков, музыкантов, аниматоров, предпринимателей, организаторов

Пушкинская карта переходит под управление ВТБ: как её перевыпустить

7 сентября 2025
0
С 1 января 2026 года оператором программы «Пушкинская карта» станет банк ВТБ. Об этом сообщили в Минкультуры Тамбовской области, пояснив порядок перевыпуска карт для сохранения доступа к культурным событиям. Подать заявку на выпуск новой карты можно уже сейчас. Это доступно через приложения

Интрига сохраняется: в Тамбове за места в гордуме борются шесть партий

7 сентября 2025
0
До выборов в Тамбовскую городскую Думу остаются считаные дни, и новые данные исследования Russian Field показывают, что борьба будет напряжённой. Фаворит кампании очевиден — «Единая Россия» с рейтингом 53,7%. Её позиции прочны, и сомнений в прохождении у наблюдателей нет. Главная интрига — кто

Тамбовчанка Оксана Осетрова поборется за премию Тимченко «Человек дела»

7 сентября 2025
0
Директор АНО «Вершина» в Тамбовской области Оксана Осетрова вошла в список номинантов премии «Человек дела», учреждённой Благотворительным фондом Геннадия Тимченко. Премия появилась в 2025 году к 15-летию фонда. Она направлена на поддержку лидеров социальных инициатив и объединение победителей

В Тамбове определился застройщик квартала в центре города

6 сентября 2025
0
Право комплексного развития территории в границах улиц Мичуринской, Куйбышева и Советской получила компания ООО СЗ «РСС-центр». Итоги аукциона, прошедшего 5 сентября, опубликованы на портале госзакупок. Компания оказалась единственным участником торгов. В таких случаях аукцион признаётся

В Тамбове завершается реконструкция фонтана «Дружба народов»

6 сентября 2025
0
Ремонт фонтана «Дружба народов» на Привокзальной площади в Тамбове подходит к завершению. Как сообщил глава администрации города Максим Косенков, объект планируют сдать в эксплуатацию в течение двух недель. Фонтан, построенный в начале 1980-х годов, в последние годы находился в аварийном

«Тамбовские волки» завоевали бронзу на всероссийском конкурсе скорой помощи

6 сентября 2025
0
В Туле 5 сентября прошёл конкурс на звание лучшей бригады скорой помощи, собравший 28 команд из 17 регионов России. Тамбовскую область представляла команда с говорящим названием «Тамбовские волки» — врач Александр Черица, фельдшер Анна Ильичёва, водитель Сергей Родионов и дублёры состава: врач Юрий

В Тамбове открыли фотовыставку «Донбасс» с работами военного корреспондента «РГ»

6 сентября 2025
0
В Пушкинской библиотеке Тамбова открылась фотовыставка «Донбасс» (12+), автором которой стал военный корреспондент «Российской газеты» Владимир Аносов. В экспозицию вошло более 40 кадров, запечатлевших события в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в освобождённой Курской области. На

К 2030 году Тамбовская область планирует выйти на производство 58 тысяч тонн яблок

6 сентября 2025
0
В Мичуринске в рамках 19-й всероссийской выставки «День садовода» обсудили перспективы развития садоводства и вопросы продовольственной безопасности. В конференции принял участие врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов. Тамбовщина традиционно считается центром российского садоводства:

Имущество семьи Юрьевых распродают: с молотка ушёл бывший ТД «Данилинский»

5 сентября 2025
0
Имущество кредитного потребительского кооператива «Золотая Русь», признанного банкротом в 2021 году, продолжает уходить с торгов. Как стало известно, здание бывшего торгового дома «Данилинский» (г. Тамбов, ул. Базарная, 116а) реализовано за 23,6 млн рублей при начальной цене 24,3 млн. По данным из

В Тамбове решено списать троллейбус: 31 октября сеть перестанет работать

5 сентября 2025
0
Тамбов окончательно прощается с троллейбусом. Как сообщает телеграм-канал «Тамбовский репортёр», датой полного прекращения действия электротранспорта назначено 31 октября 2025 года — всего за пять дней до 70-летнего юбилея системы. По словам Максима Косенкова, содержание оставшихся четырёх

«Дормострой» снова под угрозой банкротства: 13-е уведомление за год

5 сентября 2025
0
На Федресурсе появилось уведомление от московского ООО «Русингредиентс» о намерении подать заявление о банкротстве тамбовского подрядчика «Дормострой». Это уже 13-й подобный сигнал в 2025 году от разных организаций. В Арбитражном суде Тамбовской области уже рассматривается иск о признании компании
