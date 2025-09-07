|
В Мичуринске выявлены нарушения при заключении контрактов на капремонт школы № 7
Прокуратура Мичуринска обнаружила нарушения законодательства о контрактной системе при организации закупок для капитального ремонта здания школы № 7, финансируемого в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Общая стоимость работ оценивалась более чем в 110 млн рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В феврале 2025 года школа разместила два электронных аукциона на ремонт инженерных сетей, фасада и проведение общестроительных работ. Победителем стал индивидуальный предприниматель, член саморегулируемой организации. Однако проверка установила, что его допуск ограничен первым уровнем, что позволяет участвовать только в тендерах стоимостью до 90 млн рублей. Несмотря на это, с ним были заключены контракты на сумму, превышающую допустимый предел.
Прокурор города инициировал привлечение членов закупочной комиссии к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.30.1 КоАП РФ в виде предупреждения. В прокуратуре подчеркнули, что контрольные мероприятия в отношении данного ремонта продолжаются.
Фото: пресс-служба прокуратуры
