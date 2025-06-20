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В Бондарском округе выявлены нарушения при закупках для малого бизнеса
Прокуратура Бондарского района Тамбовской области выявила нарушения законодательства о контрактной системе в деятельности одного из муниципальных учреждений округа, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Согласно результатам проверки, в 2024 году учреждение размещало извещения о проведении электронных аукционов на поставку автомобильного топлива, ограниченных для участия субъектами малого предпринимательства. По итогам торгов были заключены соответствующие контракты, однако установленный законом срок размещения отчёта об объёмах закупок у СМСП и социально ориентированных НКО в Единой информационной системе был нарушен.
Как отмечают в прокуратуре, подобные действия противоречат принципам прозрачности и открытости контрактной системы, ограничивают конкуренцию и ущемляют права бизнеса на своевременный доступ к информации.
По итогам проверки районный прокурор инициировал привлечение ответственного должностного лица к административной ответственности. В его адрес вынесено официальное предупреждение по ч. 5 ст. 7.30.1 КоАП РФ (нарушение сроков размещения информации в ЕИС).
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Прокуратура Бондарского района Тамбовской области выявила нарушения законодательства о контрактной системе в деятельности одного из муниципальных учреждений округа, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
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