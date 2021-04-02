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» » В городе Рассказово завершается реконструкция канализационного коллектора

В городе Рассказово завершается реконструкция канализационного коллектора

Вчера, 18:04
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В городе Рассказово завершается реконструкция канализационного коллектора Один из самых масштабных проектов за последние годы в сфере ЖКХ в Тамбовской области, выходит на финишную прямую. Речь идет о реконструкции канализационного коллектора в городе Рассказово.

Общая протяженность коллектора превысила 6 км, он выполнен из полипропиленовых гофрированных труб диаметром 400 мм, установлено 57 модульных полиэтиленовых и 6 железобетонных колодцев. В настоящий момент выполнено 95% запланированных работ второго этапа.

Масштабные работы проводит АО «ТСК» при участии Фонда содействия реформированию ЖКХ и администрации Тамбовской области.
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В городе Рассказово завершается реконструкция канализационного коллектора

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Один из самых масштабных проектов за последние годы в сфере ЖКХ в Тамбовской области, выходит на финишную прямую. Речь идет о реконструкции канализационного коллектора в городе Рассказово.

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