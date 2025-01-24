В Тамбовской области увеличили социальные пособия для семей с детьми Комментариев: 0



Согласно новым данным, прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 16 043 рубля, для детей — 14 276 рублей, а средний показатель по региону равен 14 718 рублям.



Теперь пособия для детей до 17 лет варьируются от 7 138 до 14 276 рублей в зависимости от дохода семьи. Для беременных женщин, вставших на учёт до 12 недель, выплаты составляют от 8 021,5 до 16 043 рублей. Перерасчёт и начисление новых сумм будет произведён уже за январь 2025 года.



При этом изменились условия назначения пособий. Выплаты могут получать семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на душу населения, а также те, чьё имущество соответствует установленным нормам. Для семей, претендующих на пособие в связи с рождением и воспитанием детей, минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен быть не менее четырёх МРОТ.



Глава регионального отделения СФР Наталья Шабанова отметила, что эти изменения направлены на поддержку семей с низким доходом. Она подчеркнула, что новые меры делают процесс назначения пособий более доступным и прозрачным. С 1 января 2025 года в Тамбовской области повысили размер единого социального пособия для семей с детьми. Как сообщает РИА «ТОП 68», обновлённые суммы привязаны к новым значениям прожиточного минимума в регионе.Согласно новым данным, прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 16 043 рубля, для детей — 14 276 рублей, а средний показатель по региону равен 14 718 рублям.Теперь пособия для детей до 17 лет варьируются от 7 138 до 14 276 рублей в зависимости от дохода семьи. Для беременных женщин, вставших на учёт до 12 недель, выплаты составляют от 8 021,5 до 16 043 рублей. Перерасчёт и начисление новых сумм будет произведён уже за январь 2025 года.При этом изменились условия назначения пособий. Выплаты могут получать семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на душу населения, а также те, чьё имущество соответствует установленным нормам. Для семей, претендующих на пособие в связи с рождением и воспитанием детей, минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен быть не менее четырёх МРОТ.Глава регионального отделения СФР Наталья Шабанова отметила, что эти изменения направлены на поддержку семей с низким доходом. Она подчеркнула, что новые меры делают процесс назначения пособий более доступным и прозрачным.



