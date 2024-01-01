В Тамбовской области прожиточный минимум составит 13 тыс. рублей 0 В завершающем месяце прошедшего года глава Тамбовской области Максим Егоров подписал постановление, устанавливающее величину прожиточного минимума на 2024 год для населения, а также по основным социально-демографическим группам.

На автодороге Тамбов-Пенза из-за сильного снегопада ограничили движение 0 Из-за интенсивных снегопадов и метели в Пензенской области введены временные ограничения на движение транспорта на четырех участках федеральных трасс. Об этом вчера сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы Федерального казенного учреждения «Поволжуправтодор».

Тамбовская область вошла в число субъектов с низким уровнем регистрируемой безработицы 0 Тамбовская область занимает лидирующие позиции среди регионов с низким уровнем безработицы, который составляет всего лишь 0,35%. В сравнении со средним показателем по стране в 0,6%, это свидетельствует об устойчивости ситуации, как сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

300 человек в Тамбове приняли участие в «Забеге обещаний» 0 1 января в Тамбове прошел «Забег обещаний» в парке «Дружба». Это всероссийское мероприятие, ориентированное на все возрастные группы (0+). Суть акции заключается в том, что участники до старта записывают свои обещания или поставленные цели на своих номерах и затем проходят символическую дистанцию.

Два исторических объекта внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия 0 Дом Николая Львовича Маркова в Умётском районе и «Малое каре» торговых рядов в Тамбове были включены в перечень выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Тамбовской области. Соответствующий приказ профильного департамента опубликован на Официальном интернет-портале

Новогодние ёлки тамбовчан и мичуринцев отправят на переработку 0 Новогодние ёлки, которые традиционно после праздников попадают на свалки, в этом году в Тамбовской области получат второй шанс. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, «Тамбовская сетевая компания», проводит акцию по сбору новогодних деревьев для их последующей

Общий размер задолженности предприятий составил 484,9 миллиарда рублей 0 Согласно информации от Тамбовстата за январь-октябрь 2023 года, доля убыточных организаций в области уменьшилась на 1,3 процентного пункта по сравнению с периодом январь-октябрь 2022 года и составила 20,7% от общего числа организаций. Общий объем убытка снизился на 7,9%.

Компания, ремонтирующая филармонию, должна была получить ещё 74,5 миллиона 0 До наступления нового года компания, занимающаяся ремонтом Тамбовской филармонии, ожидала получение дополнительных 74,5 миллиона рублей от областных властей. Эта необходимость связана с последними изменениями, внесенными в государственный контракт, заключенный между региональным министерством

В Рассказове выставили на продажу завод «Рематтра» за 200 млн рублей 0 Производственный комплекс, расположенный на улице Индустриальной в Рассказово, выставлен на продажу по цене 200 миллионов рублей. Земельный участок площадью 9,5 гектара включает в себя административный корпус бывшего предприятия, проходную, столовую, здания складов, цехов и котельную.

В Тамбове отменили праздничные концерты 0 В связи с происшедшими событиями в Белгороде, власти города Тамбова приняли решение об отмене новогодних концертов в областном центре. Это решение принято в знак солидарности и уважения к погибшим и пострадавшим в результате удара Вооруженных Сил Украины по Белгороду.

С наступающим Новым годом! 0 Дорогие друзья! От имени редакции Информационного агентства «Тамбов-информ» мы искренне поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть эти яркие праздничные моменты наполнят вашу жизнь радостью, уютом и невероятными впечатлениями.

В налоговой службе рекомендуют встретить Новый год без долгов 0 Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области рекомендует налогоплательщикам выполнить свои налоговые обязанности, чтобы встретить Новый 2024 год без задолженностей. Срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2022 год истек 1 декабря.

Екатерина Мовчан может стать новым уполномоченным по защите прав предпринимателей области 0 На заседании Совета по развитию малого и среднего бизнеса в региональном правительстве рассмотрена кандидатура для замещения должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тамбовской области. Екатерина Мовчан, заместитель главы администрации Тамбова, была выбрана на данную позицию.

О работе ЗАГСа в Тамбове в выходные дни 0 В Тамбове гражданам будет предоставлена возможность воспользоваться услугами органов ЗАГСа в выходные дни и в период новогодних праздников. С 4 января по адресу: улица Интернациональная, 27 будет проводиться государственная регистрация рождения.

В отношении живодёра из Котовска возбудили уголовное дело 0 В частном приюте для кошек «Кошкин дом» в Тамбове объявили о возбуждении уголовного дела против жителя Котовска по обвинению в жестоком обращении с животным (ч. 1 ст. 245 УК РФ). На данный момент расследование находится на стадии дознания. Пострадавший котенок, который почти полностью потерял

В Тамбове обсудили решение проблем с неприятными запахами от производств 0 Министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Алла Албегова на своей странице в соцсетях рассказала о проведении 26 декабря рабочего собрания с предприятиями региона по решению проблемы неприятных запахов, исходящих от их производственной деятельности. Собрание было организовано в рамках

В новогодние праздники жители области будут обеспечены неотложной медицинской помощью 0 В новогодние праздники жители Тамбовской области будут обеспечены возможностью получения неотложной медицинской помощи ежедневно. Диагностические и скорые службы будут функционировать каждый день. Поликлиники будут принимать пациентов в обычном режиме 3 и 6 января, а узкие специалисты будут

Из-за «косяков» застройщика в Тамбове без отопления может остаться многоквартирный дом 0 Жильцы здания № 10 на Запрудном проезде в Тамбове столкнулись с серьезной проблемой, которая грозит лишить их горячей воды и отопления в холодное время года. Несмотря на зимний период, жители вынуждены были высказать свою беспокойство через многочисленные жалобы в различные органы.

В Тамбове начала работу приёмная Владимира Путина 0 В Тамбове начала свою работу общественная приёмная Владимира Путина, которая находится по адресу: улица Советская, 85 (IT стрелка). Это также место, где разместился региональный избирательный штаб кандидата в Президенты Российской Федерации, где осуществляется сбор подписей в его поддержку.

Жители пожаловались на затянувшийся капремонт многоэтажки в Тамбове 0 Работы по капитальному ремонту многоэтажного здания по адресу Рылеева, 45 в Тамбове, которые должны были завершить почти месяц назад, до сих пор не выполнены в полном объеме. На данный момент завершена лишь часть работ: фасад отделан только с одной стороны здания, в то время как с другой стороны