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Прожиточный минимум в Тамбовской области в 2023 году составит 12,7 тысяч рублей
Вчера, 08:20
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Рассчитана величина прожиточного минимума (ВПМ) на 2023 год для Тамбовской области – 12 796 рублей. Её определили с помощью умножения прожиточного минимума в 2022 году (12 210 рублей) на прогнозируемый индекс потребительских цен (104,8%).
При этом для трудоспособного населения региона ВПМ составит 13 948 рублей, для пенсионеров – 11 763 рубля, для детей – 12 412 рублей. Проект соответственного постановления Правительства Тамбовской области сейчас проходит независимую антикоррупционную проверку.
Отметим, ВПМ в России в 2023 году составит 14 375 рублей. Показатели для трудоспособных, пенсионеров и детей – 15 669 рублей, 12 363 рубля и 13 944 рубля.
Фото: Ирина Гарова / 72.RU
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