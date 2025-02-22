В Тамбове прошёл футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей» 0 В Тамбове во второй раз состоялся футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей», в котором приняли участие дети из детских домов, социально-реабилитационных центров, а также ребята из неблагополучных и неполных семей. Турнир прошёл 22 февраля в манеже спортивно-тренировочного центра «Тамбов», собрав

В Тамбовской области увеличат размер социального пособия на погребение 0 В Тамбовской области планируют проиндексировать социальное пособие на погребение. Проект поправок в региональный закон «О социальном пособии на погребение и расходах, возмещаемых специализированным службам по вопросам похоронного дела» проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Банкротящийся «Жилтехсервис» требует признать несостоятельным застройщика «Стройинвест» 0 Тамбовская управляющая компания «Жилтехсервис» подала иск в Арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом строительной организации ООО «Стройинвест». Сумма исковых требований составляет 8,3 миллиона рублей. Кроме того, компания ходатайствовала о предоставлении отсрочки на выплату

В Тамбовской области отмечают День защитника Отечества 0 Сегодня в Тамбовской области проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Жители региона отдают дань уважения всем, кто с честью исполнял и исполняет свой воинский долг, защищая Родину.

Прокуратура Тамбова через суд добилась строительства тротуара и освещения на опасном участке дороги 0 После многочисленных обращений жителей прокуратура Тамбова провела проверку по факту отсутствия тротуара и освещения на участке дороги от Моршанского шоссе до дома 187г по улице Советской. Проблема касалась безопасности пешеходов, вынужденных передвигаться по проезжей части из-за отсутствия

Дмитрий Истомин назначен заместителем председателя Тамбовского областного суда 0 Указом президента России Владимира Путина от 21 февраля новым заместителем председателя Тамбовского областного суда назначен Дмитрий Истомин.

«Военторг-Москва» сдаёт в аренду объекты торговли и питания 0 АО «Военторг-Москва», принадлежащее Министерству обороны РФ, объявило аукцион на аренду пяти объектов в Тамбове, предназначенных для торговли и общественного питания. В список помещений вошли чайные, магазины и нежилые помещения.

Андрей Жидков снова поборется за пост главы Тамбовской области 0 На сайте Тамбовского областного отделения КПРФ появилась информация о том, что на заседании бюро партии определены кандидаты на выборы Главы Тамбовской области, а также партийная тройка для выборов в Тамбовскую городскую Думу.

В Тамбове ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня защитника Отечества 0 В Тамбове 22 и 23 февраля временно ограничат движение транспорта для обеспечения безопасности в период праздничных мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества.

В Котовске при взрыве фреона в квартире погиб мастер по ремонту холодильников 0 В Котовске произошёл трагический инцидент — в многоквартирном доме на улице Колхозной вспыхнул пожар, унесший жизнь мастера по ремонту холодильников. По предварительной информации, возгорание произошло 21 февраля около полудня в квартире на пятом этаже. Причиной ЧП стал взрыв ёмкости с фреоном, что

В Тамбове водитель ВАЗ сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте 0 На улице Московской в Тамбове утром 20 февраля произошло ДТП с участием пешехода. В районе дома №90 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110» сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте, недалеко от регулируемого пешеходного перехода.

В Тамбовской области вырос объем банковских вкладов населения 0 К концу 2024 года в Тамбовской области заметно увеличился приток денежных средств населения в банки. По данным аналитического доклада Банка России, основным фактором роста стало повышение процентных ставок по рублевым вкладам, что сделало их более привлекательными.

В Тамбове продолжится продажа памятников архитектуры по программе «за рубль» 0 В Общественной палате Тамбовской области состоялось заседание рабочей группы по сбережению историко-культурного наследия под председательством Аркадия Фарбы. В обсуждении приняли участие региональный департамент по охране объектов культурного наследия и главный архитектор Тамбова Яна Ломко. Главной

Суд конфисковал имущество экс-владельца Моршанской табачной фабрики 0 Прокуратура Тамбовской области добилась конфискации недвижимости, приобретённой бывшим владельцем Моршанской табачной фабрики. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, активы стоимостью более 20 млн рублей были куплены на средства, полученные незаконным путём, и оформлены на

В Мичуринске представили новое издание «Книги Памяти» о погибших воинах 0 Мичуринское местное отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» на протяжении более 20 лет занимается выпуском военно-патриотических изданий, одним из которых является «Книга Памяти». Это красочное и содержательное издание, рассказывающее о земляках, погибших в Афганистане, Чечне и Сирии.

В Тамбовской области планируют усилить закон о тишине 0 В Тамбовской областной Думе обсудили поправки в региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время». Изменения предполагают ужесточение ограничений для многоквартирных домов и запрет на шумные работы в обеденное время.

В Мичуринске почтили память воинов-интернационалистов 0 15 февраля в России отмечается не только день вывода советских войск из Афганистана, но и День памяти воинов-интернационалистов, исполнивших свой долг перед Родиной. В этом году в Мичуринске прошли памятные мероприятия, организованные местным отделением «Российского Союза ветеранов Афганистана» под

В Тамбове разгорается скандал вокруг буллинга в гимназии №12 0 В Тамбове набирает обороты скандал, связанный с возможным буллингом в гимназии №12. В соцсети «ВКонтакте» появилась публикация Виолетты Казаковой, матери одного из первоклассников, которая рассказала о вопиющем отношении к ребёнку в классе её сына. По словам женщины, учитель, а затем и

В Тамбовской области увеличился прожиточный минимум на 2025 год 0 С 1 января 2025 года в России на 15% вырос размер прожиточного минимума. Теперь на федеральном уровне он составляет 17 733 рубля в месяц на душу населения.

В Тамбове обсудили реконструкцию коллекторов: депутаты выразили недовольство сроками работ 0 В Тамбовской областной Думе состоялось заседание Комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства под председательством Константина Черкасова. В центре внимания парламентариев оказался вопрос о реконструкции магистральных и канализационных коллекторов в