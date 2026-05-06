В Тамбовской области экс-руководителя лесхоза будут судить за вырубку почти 100 сосен
Сегодня, 17:05
Сегодня, 17:05
В Тамбовской области в суд направили уголовное дело бывшего руководителя Кирсановского лесхоза. Его обвиняют в незаконной вырубке леса с использованием служебного положения.
Как сообщили в прокуратуре, по версии следствия, в августе 2025 года мужчина организовал вырубку 99 сосен без необходимых разрешений. Для этого он привлёк сотрудников лесхоза, которые, как утверждается, не знали о незаконности работ.
Ущерб лесному фонду оценили более чем в 6,5 млн рублей.
Уголовное дело рассмотрит Кирсановский районный суд. Кроме того, прокуратура подала иск о возмещении ущерба, а на имущество обвиняемого стоимостью свыше 7 млн рублей наложили арест.
По данным делового издания «Вердикт», фигурантом дела является бывший руководитель Кирсановского лесхоза Виктор Музлов.
Кирсановский лесхоз работает на территории нескольких округов Тамбовской области, включая Кирсановский, Инжавинский, Гавриловский и Умётский.
