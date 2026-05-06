В Тамбовской области экс-руководителя лесхоза будут судить за вырубку почти 100 сосен

В Тамбовской области в суд направили уголовное дело бывшего руководителя Кирсановского лесхоза. Его обвиняют в незаконной вырубке леса с использованием служебного положения.

Как сообщили в прокуратуре, по версии следствия, в августе 2025 года мужчина организовал вырубку 99 сосен без необходимых разрешений. Для этого он привлёк сотрудников лесхоза, которые, как утверждается, не знали о незаконности работ.

Ущерб лесному фонду оценили более чем в 6,5 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Кирсановский районный суд. Кроме того, прокуратура подала иск о возмещении ущерба, а на имущество обвиняемого стоимостью свыше 7 млн рублей наложили арест.

По данным делового издания «Вердикт», фигурантом дела является бывший руководитель Кирсановского лесхоза Виктор Музлов.

Кирсановский лесхоз работает на территории нескольких округов Тамбовской области, включая Кирсановский, Инжавинский, Гавриловский и Умётский.
Камеры в Тамбове помогли выявить десятки нарушителей, выбрасывавших мусор у контейнеров

Сегодня, 21:21
Около 25 протоколов за незаконный выброс крупногабаритного мусора составили в Тамбове с начала года. Нарушения фиксировали камеры видеонаблюдения, установленные возле контейнерных площадок, сообщили городские власти. Речь идёт о случаях, когда жители и организации оставляли возле контейнеров

В Тамбовской области хотят запретить дипфейки на выборах и перевести часть процедур в электронный формат

Сегодня, 14:02
В Тамбовскую областную Думу внесли пакет изменений в региональные законы о выборах и референдумах. Поправки затрагивают правила агитации, публикацию финансовых отчётов кандидатов и цифровизацию избирательных процедур. Одним из главных нововведений может стать запрет на использование дипфейков в

Уголовное дело бывшего губернатора Максима Егорова передали из Тамбова в другой суд

Сегодня, 12:00
Ленинский районный суд Тамбова не стал рассматривать уголовное дело бывшего главы Тамбовской области Максима Егорова. Материалы направили в другой суд, однако куда именно — пока официально не сообщается. Максима Егорова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, в

Новым начальником УМВД по Тамбовской области назначен Иван Кокухин

Вчера, 19:07
Президент России подписал указ о назначении нового начальника УМВД России по Тамбовской области. Руководителем регионального управления МВД стал генерал-майор полиции Иван Кокухин, ранее возглавлявший полицию Камчатского края. Иван Кокухин родился в 1976 году в Читинской области. После окончания

В Мичуринске открыли мемориальные доски погибшим участникам СВО

Вчера, 17:05
В Мичуринске у здания МБОУ СОШ №17 «Юнармеец» состоялось торжественное открытие мемориальных досок в память о погибших участниках специальной военной операции — Данииле Грибанове и Даниле Гребенникове, которые учились в этой школе. На церемонии собрались родные и близкие военнослужащих, школьники

Суд отложил рассмотрение иска к «РКС-Тамбов» на 409 млн рублей по делу о загрязнении Цны

Вчера, 12:00
Арбитражный суд Тамбовской области перенёс рассмотрение иска Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора к ООО «РКС-Тамбов». Надзорное ведомство требует взыскать с компании более 409 млн рублей за вред, причинённый реке Цне. Как следует из материалов дела, претензии связаны с результатами

Тамбовскую область включили в международный туристический гид для гостей Москвы

Вчера, 11:25
Тамбовская область вошла в международный путеводитель Moscow Visitors Guide, который распространяется в ведущих гостиницах Москвы среди иностранных туристов. Издание выходит на английском, китайском и арабском языках и знакомит гостей столицы с достопримечательностями регионов России. В

В Тамбовской области руководителя дорожной компании заподозрили в уклонении от уплаты 27 млн рублей налогов

6 мая 2026
В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя дорожно-строительной организации, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По версии следствия, с 2021 по 2023 год директор

Максим Жалнин назвал встречу Путина и Первышова важным сигналом для развития Тамбовской области

6 мая 2026
Председатель Совета директоров региональной ассоциации промышленников и предпринимателей, генеральный директор ГК «Октябрьское» Максим Жалнин прокомментировал итоги рабочей встречи Президента России Владимира Путина с главой Тамбовской области Евгением Первышовым. В эксклюзивном комментарии

Суд отказал администрации Котовска во взыскании почти 3 млн рублей с подрядчика станции очистки воды

6 мая 2026
Арбитражный суд Тамбовской области отказал администрации Котовска во взыскании с тамбовской компании ООО «Реал-Макс» около 2,85 млн рублей штрафов и пеней по контракту на строительство станции очистки воды. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Речь идёт о муниципальном контракте,

Контрольный пакет «Русагро» передали государству: у холдинга есть предприятия в Тамбовской области

6 мая 2026
Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и передал государству контрольный пакет акций агрохолдинга «Русагро», основанного бизнесменом Вадимом Мошковичем. Речь идёт более чем о 65% акций компании. Помимо акций, суд постановил обратить в доход государства денежные

В Тамбове начали устанавливать разборную плотину на Цне

6 мая 2026
В Пригородном лесу Тамбова начался монтаж разборной плотины на реке Цне, благодаря которой в летний период поддерживается привычный уровень воды в пределах областного центра. Работы стартовали 5 мая. Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов, специалисты

В Тамбове ресторан «Репутация» могут признать банкротом

5 мая 2026
Арбитражный суд Тамбовской области начал рассматривать заявление о банкротстве ООО «Репутация», которое управляет одноимённым рестораном в центре Тамбова, сообщает издание «Вердикт». С заявлением в суд обратилась бывшая совладелица компании Евгения Гришина. Заседание, на котором проверят

В Котовске вынесли приговор по делу о хищении денег при благоустройстве парка

5 мая 2026
В Тамбовской области суд вынес приговор по делу о хищении более 3,6 млн рублей при благоустройстве парка в Котовске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Двое жителей области признаны виновными в мошенничестве. Им назначили условные сроки — три и четыре года лишения свободы. Кроме того,

Тамбовская компания «Металл Сервис» через суд пытается защитить репутацию

5 мая 2026
В Тамбове арбитражный суд начал рассматривать дело по заявлению компании «Металл Сервис», которая пытается опровергнуть распространяемую в интернете информацию о своей деятельности. Компания считает опубликованные сведения недостоверными и просит суд не только признать их ложными, но и запретить

В Моршанске поезд насмерть сбил 12-летнего мальчика

5 мая 2026
В Моршанске произошла трагедия на железной дороге — вечером 4 мая поезд сбил 12-летнего мальчика. Подросток погиб на месте. По данным следствия, мальчик пересекал пути на мотоцикле в месте, предназначенном только для пешеходов. В этот момент его сбил рабочий поезд, следовавший по маршруту Пачелма

В Тамбове планируют построить очистные сооружения почти за 1 млрд рублей

4 мая 2026
В Тамбове объявили тендер на строительство новых очистных сооружений в микрорайоне Телецентр. Стоимость проекта составляет 902,7 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета. Подрядчика выберут по итогам электронного аукциона: заявки принимаются до 20 мая, победителя определят 25 мая.

Школьников Тамбовской области научат защищаться от телефонных мошенников

4 мая 2026
С 4 мая стартовал новый сезон проекта «Цифровой ликбез», посвящённый защите от телефонного мошенничества. В рамках программы школьникам расскажут, как распознавать злоумышленников и правильно реагировать на подозрительные звонки. Проект реализуется при поддержке федеральных ведомств и направлен на

Власти Тамбовской области планируют отремонтировать более 160 км дорог в 2026 году

4 мая 2026
В Тамбовской области в 2026 году планируют отремонтировать более 160 километров дорог. Об этом стало известно на оперативном совещании у главы региона Евгения Первышова. Как сообщил и.о. министра автомобильных дорог и транспорта Альберт Чурилов, работы затронут 93 участка дорог общей

Прокуратура требует взыскать с московской компании более 6 млрд рублей в пользу порохового завода в Котовске

4 мая 2026
Прокуратура Тамбовской области подала в суд иск к московской компании «Строительные технологии» на сумму 6,37 млрд рублей. Эти средства ведомство требует взыскать в пользу Тамбовского порохового завода. Дело рассматривает Арбитражный суд Москвы, первое заседание назначено на 19 мая. При этом суть
