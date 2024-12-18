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Жители Тамбовского лесхоза требуют остановить вырубку леса
Вчера, 12:38
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Жители, проживающие на территории Тамбовского лесхоза, обратились к депутату Тамбовской городской Думы Артёму Александрову с жалобой на очередной случай вырубки лесных насаждений. Ранее в августе этого года они сообщали о спиле 13 сосен, несмотря на действующий запрет.
Департамент лесного хозяйства Тамбовской области подтвердил незаконность действий: участок леса не подпадает под действие лесной амнистии 2016 года, что делает вырубку и любое строительство здесь запрещёнными. После проверки Департамент направил обращения в прокуратуру и РОВД Тамбовского района с просьбой пресечь нарушения, но результата это не дало.
Местные жители подчеркивают, что ущерб от уничтожения деревьев невосполним, а попытки остановить вырубку ведутся уже несколько лет. Однако, по их словам, реакции властей либо нет, либо она оказывается недостаточно оперативной.
Особое возмущение вызвало отсутствие внимания к их обращениям на фоне недавнего визита врио губернатора Евгения Первышова в Борщёвку с делегацией чиновников. Жители заявляют, что чувствуют себя брошенными и продолжают фиксировать новые доказательства правонарушений, которые намерены передать в соответствующие инстанции.
Общественники не теряют надежды привлечь внимание к проблеме и рассчитывают на скорейшие действия властей.
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