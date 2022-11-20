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Жители Тамбовского лесхоза выступили за присоединение к Москве
20 ноября 2022
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Сегодня в поселке Тамбовский лесхоз Тамбовского района, которые располагается в пригороде Тамбова прошел сход граждан, который постановил запустить процедуру присоединения поселка к городу Москве по причине многолетнего бездействия местных и региональных властей в решении вопросов местного значения.
По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, который присутствовал на сходе долгие годы местные и власти Тамбовской области не могут решить элементарные проблемы поселка, где проживает более 400 человек, в том числе: по вопросам ремонта дорог местного значения, где часть дорог не имеет даже твердого покрытия; благоустройства; качественного водоснабжения и электроснабжения; а главное - сохранения пригородного леса.
Весной текущего года руководство области в лице вице-губернатора Л. Бакуменко обещало не допустить уничтожение последних участков леса в поселке Тамбовский лесхоз, но на днях на территории зоны отдыха «Горка» был установлен забор, ситуация переросла в стычку между местными жителями и застройщиком.
«Жители намерены предпринимать различные законные методы по защите своих прав и интересов. Не услышат после этой инициативы, они пойдут дальше, защищая свою землю от попыток ее захватить», - отмечает Александров.
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