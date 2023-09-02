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В Тамбове открыли новую школу
2 сентября 2023
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Первого сентября глава Тамбовской области Максим Егоров открыл новую школу в микрорайоне Телецентр в Тамбове. Школа № 2 специализируется на базовой инженерно-технологической подготовке учащихся и рассчитана на 2425 места. Ее строительство было осуществлено в рамках национального проекта "Образование" и началось в 2021 году, завершившись на рекордно быстрые сроки. На этот проект были выделены средства в размере 2,6 миллиарда рублей.
Школа представляет собой комплекс из 9 корпусов, оборудованных 98 классами, студиями, лабораториями, а также предоставляющих террасы для занятий на свежем воздухе и комнаты для отдыха. Она специализируется в инженерно-технологической области и реализует образовательную модель "школа — вуз — предприятие", с акцентом на подготовку специалистов для инновационного сектора промышленности.
В текущем учебном году школа № 2 начала свою работу с 13 первых классов, принимая более 1700 учеников и имея в своем составе 120 педагогов, включая как молодых, начинающих учителей, так и опытных специалистов.
Фото: Диана Яшина (ТОП68)
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